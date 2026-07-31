Resultados Chontico Día, último sorteo hoy viernes 31 de julio de 2026: números ganadores

El chance Chontico Día vuelve a emocionar a miles de colombianos con la entrega de nuevos números ganadores en su jornada habitual. Consulte a continuación las cifras del premio mayor y conozca los detalles clave para verificar y cobrar su billete. El sorteo de Chontico Día correspondiente a la fecha ha entregado sus resultados oficiales para todos los apostadores del país. Las cifras seleccionadas por el sistema de balotas determinan a los afortunados ganadores de este tradicional juego de azar.



Resultados Chontico Día, último sorteo hoy viernes 31 de julio de 2026

Los números ganadores del último sorteo son los siguientes:



Número ganador: 3418

3418 La "Quinta" cifra: 7

¿Cómo funciona Chontico Día?

Para quienes siguen de cerca las distintas modalidades de acierto que ofrece Chontico Día, la combinación oficial habilita premios para diferentes niveles de coincidencia. No solo gana quien acierta las cuatro cifras completas, sino también aquellos jugadores que obtienen tres, dos o una sola cifra en el orden correcto.

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Modalidades de aciertos y ganancias

Cuatro cifras: Otorga el premio mayor estipulado por el plan de premios del operador autorizado.

Otorga el premio mayor estipulado por el plan de premios del operador autorizado. Tres cifras: Premia a las apuestas que coinciden con los últimos tres números del sorteo.

Premia a las apuestas que coinciden con los últimos tres números del sorteo. Dos cifras: Brinda una compensación económica a quienes acierten las dos últimas cifras.

Brinda una compensación económica a quienes acierten las dos últimas cifras. Una cifra: Entrega la devolución del valor apostado o un incentivo menor según la regulación vigente.

Recuerde que los tiquetes de chance tienen una validez determinada, por lo que se recomienda contrastar la información con las redes oficiales del juego o el punto de venta más cercano.



¿Qué hacer en caso de ganar el chance Chontico Día?

Si su tiquete resulta premiado en la jornada de hoy de Chontico Día, es importante seguir una serie de pasos para garantizar un cobro seguro y sin inconvenientes. El trámite varía según el monto obtenido en el sorteo.



Requisitos para reclamar su premio

Conservar el boleto original: El tiquete físico o comprobante digital es el único documento válido para acreditar la apuesta. Debe estar en perfecto estado, sin tachaduras ni enmiendas. Presentar documento de identidad: El ganador debe acudirse con su cédula de ciudadanía original o documento equivalente válido en el territorio nacional. Acudir a un punto autorizado: Para premios menores, el dinero se puede reclamar directamente en las agencias o puntos de venta autorizados de la red de chance. Para sumas elevadas, el trámite se realiza en las sedes principales del operador.

El plazo legal para solicitar la entrega de un premio de lotería o chance en Colombia está sujeto a los tiempos normativos establecidos por la ley. Realizar la gestión a tiempo evita la caducidad del derecho a cobro.



Retenciones de ley e impuestos sobre ganancias ocasionales

Todos los premios de juegos de suerte y azar en Colombia están regulados por el Estatuto Tributario. Si el monto ganado en Chontico Día supera los topes fijados por la ley, se aplican descuentos obligatorios por concepto de impuestos.

Actividades como el chance aplican la retención por ganancia ocasional, la cual equivale a un porcentaje del valor total del premio cuando este excede las Unidades de Valor Tributario (UVT) estipuladas para la vigencia actual. El valor neto que recibe el usuario corresponde al premio total menos las deducciones tributarias de ley aplicadas directamente por la entidad pagadora.



Importancia de jugar legal y consultar entidades reguladoras

Apostar en juegos autorizados garantiza que los recursos generados se destinen a la financiación del sistema de salud pública en Colombia. El chance Chontico Día opera bajo los marcos normativos vigentes y cuenta con la supervisión de los entes territoriales correspondientes y la administración fiscal del sector.



Antes de adquirir un boleto de chance, verifique que el distribuidor cuente con los sellos y autorizaciones visibles que certifiquen su legalidad. Para mayor transparencia sobre el reglamento de los juegos de suerte y azar, los usuarios pueden consultar las plataformas oficiales de Coljuegos y las secretarías de gobierno locales.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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