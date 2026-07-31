Precio del dólar hoy en Colombia: así amanece este 31 de julio y cómo aprovechar dólares digitales

El dólar en Colombia continúa perdiendo terreno y este viernes 31 de julio de 2026 la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en 3.132,42 pesos, su nivel más bajo en más de siete años.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La cotización de la divisa estadounidense registra una caída de 73,76 pesos, equivalente a un descenso del 2,3 % frente a la jornada anterior. Con este comportamiento, el dólar sigue profundizando la tendencia bajista que ha marcado las últimas semanas.

Además, la moneda estadounidense alcanzó un precio que no se observaba desde el 15 de abril de 2019, reflejando el fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar.



Así se ha movido el dólar

Comparado con otros periodos, la TRM presenta las siguientes variaciones:



Frente al mismo día del año anterior: cayó 25,06 % , es decir, 1.047,27 pesos .

cayó , es decir, . Frente al mismo día del mes anterior: disminuyó 8,96 % , equivalente a 308,41 pesos .

disminuyó , equivalente a . Frente al inicio de 2026: acumula una reducción cercana al 16,6 %, consolidando la tendencia a la baja de la divisa.

La caída del dólar beneficia principalmente a quienes realizan compras en moneda extranjera, importan productos o tienen deudas denominadas en dólares. En contraste, representa un reto para sectores exportadores, ya que reciben menos pesos por cada dólar obtenido en sus ventas internacionales.

Publicidad

Dólares digitales: una alternativa para ahorrar en moneda extranjera

Ante la caída del precio del dólar, cada vez más personas buscan alternativas para comprar y ahorrar en esta moneda. Una de ellas son los dólares digitales, activos 100 % digitales —generalmente criptomonedas vinculadas al valor del dólar estadounidense— que funcionan como una opción distinta a las casas de cambio tradicionales.

Para acceder a ellos, el usuario debe descargar una aplicación especializada, crear una cuenta y recargar saldo mediante métodos de pago disponibles en Colombia, como PSE. Posteriormente, puede adquirir dólares digitales a la tasa de cambio del día.

Publicidad

Estos activos mantienen una paridad de uno a uno con el dólar estadounidense, lo que significa que, si una compra cuesta cinco dólares, se descuentan exactamente cinco dólares del saldo disponible.

Además, muchas plataformas ofrecen tarjetas físicas o virtuales que permiten realizar compras en establecimientos internacionales o retirar dinero en cajeros automáticos en diferentes países, entregando el efectivo en la moneda local. También facilitan el envío de dinero al exterior para familiares o conocidos.

¿Qué ventajas tienen?

Entre los principales beneficios que destacan los expertos se encuentran:

Rentabilidad sobre los ahorros , con rendimientos que pueden oscilar entre el 4 % y el 6 % efectivo anual , dependiendo de la plataforma.

, con rendimientos que pueden oscilar entre el , dependiendo de la plataforma. Un mejor precio de compra , ya que en algunos casos el dólar digital puede costar hasta 200 pesos menos que en las casas de cambio físicas.

, ya que en algunos casos el dólar digital puede costar hasta que en las casas de cambio físicas. Sin costos de mantenimiento , pues varias aplicaciones no cobran cuota de manejo ni exigen pagos iniciales.

, pues varias aplicaciones no cobran cuota de manejo ni exigen pagos iniciales. Disponibilidad inmediata, permitiendo retirar o utilizar los fondos cuando el usuario lo requiera.

Antes de invertir en este tipo de activos, los especialistas recomiendan verificar que la plataforma sea confiable, revisar las condiciones del servicio, confirmar cómo están respaldados los dólares digitales y consultar las opiniones de otros usuarios para reducir riesgos.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.