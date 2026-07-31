Resultados Dorado Mañana, último sorteo hoy viernes 31 de julio de 2026: números ganadores

La jornada del chance en Colombia entrega un nuevo reporte para miles de apostadores en todo el territorio nacional que aguardan la combinación ganadora del Dorado Mañana. A continuación, se detallan las cifras correspondientes al más reciente sorteo y las pautas para realizar la reclamación oficial del premio.



Resultados Dorado Mañana, último sorteo hoy viernes 31 de julio de 2026

El sorteo matutino del juego de azar ha concluido su transmisión habitual y los organizadores han dejado listo el reporte de la jornada. A continuación, se presenta la combinación oficial del tiquete ganador:



Número ganador : 7265

: 7265 La "Quinta" cifra: 9

Para certificar la validez del comprobante, los jugadores deben verificar que la secuencia numérica de cuatro cifras coincida de manera exacta con el orden emitido por la balotera autorizada. En caso de contar con aciertos parciales en las últimas tres, dos o una cifra, el usuario también podrá acceder a las escalas de premios menores fijadas por el operador del juego.



¿Cómo verificar y reclamar el premio del chance Dorado Mañana?

El procedimiento de cobro de un tiquete de chance exige el cumplimiento de una serie de requisitos legales y administrativos ante la red de apuestas autorizada. Tras la publicación del resultado, los usuarios ganadores disponen de un periodo estipulado por la normativa vigente para realizar el trámite de entrega del dinero.

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Pasos para hacer efectivo el incentivo económico

Revisión detallada del tiquete físico: Es indispensable corroborar que el boleto de apuesta no presente enmendaduras, tachaduras, roturas ni alteraciones que puedan invalidar la lectura del código de barras o de los números impresos. Identificación personal: El titular de la apuesta debe acudir a un punto de venta autorizado portando la cédula de ciudadanía original y una copia legible del documento por ambas caras. Presentación del formulario de cobro: En montos superiores a las cuantías mínimas establecidas por el operador, se debe diligenciar un formulario de identificación de beneficiario para dar cumplimiento a los sistemas de prevención de lavado de activos.

Es importante recordar que los incentivos monetarios menores se pueden desembolsar directamente en las terminales comerciales distribuidas en los diferentes barrios y municipios, mientras que los valores de mayor cuantía requieren una validación en las sedes principales de la distribuidora de apuestas.

Retenciones de ley e impuestos aplicables a las ganancias

Todo premio obtenido mediante juegos de suerte y azar en el país se encuentra sujeto a las disposiciones tributarias del Estatuto Tributario nacional. Los operadores autorizados actúan como agentes de retención en la fuente, por lo cual el dinero entregado al usuario final ya cuenta con los descuentos fiscales de norma.



Impuesto a las ganancias ocasionales

De acuerdo con la legislación vigente, cuando la cuantía de un incentivo supera la UVT (Unidad de Valor Tributario) fijada para el cobro de ganancias ocasionales —equivalente a 48 UVT en el caso del chance—, se aplica una retención automática correspondiente al 20 % sobre el valor bruto del dinero obtenido.



Este importe es descontado de forma directa antes de realizar la consignación o entrega del efectivo al ciudadano. El valor restante constituye el ingreso neto disponible para el comprador del tiquete. Asimismo, las transacciones financieras derivadas de transferencias bancarias para montos de gran tamaño pueden estar sujetas a gravámenes adicionales fijados por el sistema financiero.

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Medidas de seguridad y conservación del boleto ganador

El tiquete físico de papel térmico es el único documento legal que acredita a una persona como la legítima propietaria de la combinación premiada en el Dorado Mañana. Por este motivo, se recomienda tomar las siguientes precauciones desde el momento de la adquisición:

Firma en el reverso: Diligenciar inmediatamente la parte posterior del comprobante con el nombre completo, número de documento de identidad y teléfono de contacto para evitar apropiaciones indebidas por parte de terceros en caso de pérdida.

Diligenciar inmediatamente la parte posterior del comprobante con el nombre completo, número de documento de identidad y teléfono de contacto para evitar apropiaciones indebidas por parte de terceros en caso de pérdida. Protección del papel: El material térmico en el que se imprimen los comprobantes es sensible a la luz solar directa, al calor extremo, al agua y a químicos como el alcohol. Guardar el boleto en un lugar fresco y seco evita que los números se borren.

El material térmico en el que se imprimen los comprobantes es sensible a la luz solar directa, al calor extremo, al agua y a químicos como el alcohol. Guardar el boleto en un lugar fresco y seco evita que los números se borren. Fotografía de respaldo: Tomar una captura digital del boleto legible sirve como soporte de consulta personal, aunque para la reclamación presencial la entrega del papel físico sigue siendo un requisito de carácter obligatorio.

La importancia de apostar en puntos autorizados y supervisados por Coljuegos

La regulación de los juegos de suerte y azar en Colombia está a cargo de Coljuegos, entidad descentralizada vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que supervisa el cumplimiento de los marcos operativos y la transparencia de las baloteras.

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Apostar en redes legales no solo garantiza el pago transparente de los incentivos en caso de resultar favorecido en el Dorado Mañana, sino que contribuye directamente al financiamiento de la salud pública. Un porcentaje significativo de la venta de cada tiquete de chance se destina a la financiación de la red hospitalaria y de los servicios sanitarios para las poblaciones más vulnerables del país.

Se aconseja a los usuarios abstenerse de utilizar plataformas o vendedores informales que no cuenten con los sellos y autorizaciones del Administrador del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, asegurando así una experiencia de juego protegida bajo los lineamientos de la ley colombiana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.