Resultados de Chontico Día hoy, domingo 14 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Jugadores permanecen atentos este domingo 14 de junio de 2026 a una nueva jornada de Chontico Día, uno de los sorteos de chance más consultados del país. Como ocurre diariamente, los participantes esperan la publicación de los resultados oficiales para verificar si la combinación registrada en sus comprobantes coincide con las cifras favorecidas de la jornada.

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Este juego de apuesta permanente se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, y forma parte de las modalidades de suerte y azar autorizadas en Colombia

Las autoridades recomiendan revisar la información únicamente mediante medios oficiales y conservar el comprobante original en buen estado para cualquier eventual proceso de validación o reclamación de premios.



Resultados de Chontico Día del 14 de junio de 2026

Tras la finalización del sorteo correspondiente a este domingo, estos son los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador: XXXX

Quinta cifra: X

Los resultados son publicados por el operador autorizado una vez concluye el procedimiento de extracción y verificación de las cifras ganadoras.



¿A qué hora juega Chontico Día?

Chontico Día realiza sorteos los 365 días del año. La extracción oficial se lleva a cabo a la 1:00 p. m., horario en el que se define la combinación ganadora de cada jornada.

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Posteriormente, los resultados son difundidos a través de plataformas oficiales y puntos de consulta autorizados para que los participantes puedan verificar sus apuestas.

¿Cómo funciona Chontico Día?

La dinámica del juego consiste en elegir un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la apuesta.

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Los jugadores pueden realizar sus apuestas en establecimientos autorizados o mediante plataformas habilitadas para la comercialización de juegos de suerte y azar en Colombia.

Asimismo, el sistema permite seleccionar manualmente la combinación deseada o utilizar mecanismos automáticos para generar los números de manera aleatoria.



Modalidades de premio disponibles

El plan de premios contempla diferentes categorías de acierto según el tipo de apuesta realizada.

Entre las modalidades habilitadas se encuentran:



Una cifra (uña).

Dos cifras (pata).

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Cuatro cifras directas.

Cuatro cifras combinadas.

El monto a recibir dependerá de la modalidad elegida y del valor apostado por cada participante.



¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el comprobante original sin deterioros, tachaduras o alteraciones, ya que este documento es indispensable para validar cualquier reclamación.

Generalmente, para realizar el cobro se requiere:



Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos por el operador para premios de mayor cuantía.

Los premios menores suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos pueden requerir trámites adicionales ante las oficinas habilitadas para tal fin.



Recomendaciones para verificar los resultados

Los operadores aconsejan revisar cuidadosamente la información impresa en el comprobante antes de abandonar el punto de venta y conservarlo hasta confirmar el resultado oficial.

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De igual manera, recomiendan consultar los números ganadores únicamente mediante fuentes autorizadas y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

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