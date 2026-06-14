Resultados de Sinuano Día hoy, domingo 14 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

El sorteo de Sinuano Día realiza este domingo 14 de junio de 2026 una nueva jornada dentro de las apuestas permanentes autorizadas en Colombia. Como ocurre diariamente, los participantes permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales para verificar si la combinación registrada en sus comprobantes coincide con las cifras favorecidas durante la extracción.

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Este juego de suerte y azar se desarrolla todos los días del año, incluidos domingos y festivos, y forma parte de las modalidades de chance más consultadas en el país. Una vez finaliza el proceso de sorteo y validación, los resultados son divulgados a través de los canales oficiales habilitados por el operador.

Las autoridades recomiendan consultar la información únicamente mediante fuentes autorizadas y conservar el comprobante original en buen estado para cualquier eventual trámite de reclamación.



Resultados de Sinuano Día hoy, 14 de junio de 2026

Tras concluir el sorteo correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: 8348

Quinta balota: 5

Los resultados son publicados por los operadores autorizados una vez finaliza el proceso de extracción y verificación correspondiente.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

Sinuano Día realiza sorteos todos los días del año.

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La extracción oficial se lleva a cabo a las 2:30 p. m., horario en el que se define la combinación ganadora de cada jornada. Posteriormente, los resultados son difundidos en los diferentes canales habilitados para consulta de los participantes.

¿Cómo funciona Sinuano Día?

La dinámica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la apuesta.

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Además, el sistema contempla una quinta balota que hace parte de las modalidades establecidas por el operador. Los participantes pueden realizar sus jugadas en puntos de venta autorizados o mediante plataformas habilitadas para la comercialización de juegos de suerte y azar en Colombia.

Cada jugador tiene la posibilidad de elegir manualmente su combinación o permitir que el sistema la genere de manera automática.

Modalidades de premio en Sinuano Día

El plan de premios contempla diferentes niveles de acierto de acuerdo con la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

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Acertar las cuatro cifras.

Acertar tres cifras.

Acertar dos cifras.

Acertar una cifra.

Modalidades asociadas a la quinta balota según las condiciones del operador.

El valor final del premio dependerá del monto apostado y del tipo de acierto obtenido durante el sorteo.

¿Cómo reclamar un premio?

Los participantes que resulten ganadores deben conservar el comprobante original sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones que puedan afectar su validez.

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Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:

Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos por el operador para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más elevados pueden requerir trámites adicionales en oficinas habilitadas para este fin.

Asimismo, los pagos están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes para los juegos de suerte y azar en Colombia.

Recomendaciones para verificar los resultados

Los operadores aconsejan revisar cuidadosamente la información impresa en el comprobante antes de abandonar el punto de venta y conservarlo hasta confirmar los resultados oficiales.

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También recomiendan consultar los números ganadores únicamente mediante canales autorizados y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería para prevenir posibles inconvenientes relacionados con la validación de premios.

