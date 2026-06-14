Resultados Caribeña Día hoy, domingo 14 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

La Caribeña Día realiza este domingo 14 de junio de 2026 una nueva jornada dentro de las apuestas permanentes autorizadas en Colombia.

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Como ocurre diariamente, el resultado es divulgado a través de los canales habilitados para tal fin, permitiendo a los apostadores conocer las cifras ganadoras de la jornada. Las autoridades recomiendan revisar la información únicamente mediante fuentes oficiales y conservar el tiquete original en buen estado para cualquier eventual proceso de reclamación.

Resultados de Caribeña Día hoy, 14 de junio de 2026

Tras la finalización del sorteo correspondiente a este domingo, estos serán los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador: 9094

Quinta cifra: 8

Los resultados son publicados una vez concluye el proceso de extracción y validación realizado por el operador autorizado.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

La Caribeña Día realiza sorteos todos los días del año, incluidos domingos y festivos.



La extracción oficial se lleva a cabo aproximadamente a las 2:30 p. m., horario en el que se define la combinación ganadora correspondiente a cada jornada. Después de finalizar el procedimiento, los resultados pueden consultarse en los canales autorizados y puntos de venta habilitados.

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¿Cómo funciona Caribeña Día?

La mecánica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la apuesta.

Dependiendo de la modalidad elegida, los participantes pueden obtener premios por acertar el número completo o algunas de sus cifras. Además, el sistema incorpora una quinta cifra que forma parte de determinadas modalidades establecidas por el operador.

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Las apuestas pueden realizarse en puntos de venta autorizados y mediante plataformas habilitadas para la comercialización de juegos de suerte y azar en Colombia.

Modalidades de apuesta disponibles

Caribeña Día contempla diferentes formas de participación, cada una con condiciones específicas de acierto y pago.

Entre las modalidades disponibles se encuentran:

Cuatro cifras directas.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Pata (dos últimas cifras).

Uña (última cifra).

El valor de los premios depende tanto de la modalidad seleccionada como del monto apostado por cada participante.

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¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores deben conservar el comprobante original en buen estado, sin tachaduras, alteraciones o daños que afecten su validez.

Generalmente, para realizar el cobro es necesario:

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Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en puntos autorizados. En el caso de montos más altos, el trámite puede requerir validaciones adicionales ante las oficinas habilitadas por el operador.

Asimismo, los pagos se encuentran sujetos a las disposiciones tributarias vigentes para los juegos de suerte y azar en Colombia.

Los operadores recomiendan revisar cuidadosamente los datos impresos en el comprobante antes de abandonar el punto de venta y conservar el documento hasta confirmar el resultado oficial del sorteo.

También aconsejan consultar los números ganadores únicamente mediante canales autorizados y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

