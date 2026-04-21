Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 21 de abril de 2026: números ganadores

En una nueva jornada cargada de esperanzas y cábalas, los apostadores de toda Colombia centran su atención este martes 21 de abril de 2026 en uno de los juegos de azar más emblemáticos y queridos del país: el Sinuano Día. Este sorteo, que ha logrado trascender su origen regional para convertirse en un fenómeno nacional, se mantiene como una de las opciones más dinámicas y confiables dentro del mercado de las apuestas permanentes en el territorio nacional.



Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 21 de abril de 2026

A continuación, presentamos los detalles del sorteo de hoy:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

(Nota: Estos resultados se actualizan en tiempo real una vez finalizado el acto oficial a las 2:30 p. m.).



¿Cómo participar del Sinuano Día?

El Sinuano Día debe su nombre al majestuoso Río Sinú, el cual representa el corazón geográfico y cultural del departamento de Córdoba. Lo que inició como una tradición en la región Caribe se ha consolidado hoy como el "consentido" de las familias colombianas, gracias a un sistema que destaca por su sencillez y transparencia.

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El sorteo se realiza puntualmente todos los días, incluyendo domingos y días festivos, bajo la supervisión de un notario y delegados autorizados que tienen la responsabilidad de certificar la legalidad de cada fase del procedimiento. La mecánica consiste en el uso de cuatro baloteras que seleccionan al azar un dígito cada una, conformando la combinación ganadora de cuatro cifras que define la suerte de los participantes.



Modalidades de juego y la novedad de la "Quinta" cifra

Una de las razones de la popularidad del Sinuano es la diversidad de opciones que ofrece para ganar, permitiendo que cada jugador ajuste su apuesta según su presupuesto, con inversiones que pueden iniciar desde los $500 pesos. Entre las modalidades principales se encuentran:



4 cifras directo (Superpleno): Se obtiene el premio mayor si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: Permite ganar si se aciertan los cuatro números en cualquier orden.

3 cifras directo o combinado: Enfocado en las últimas tres cifras.

2 cifras ("Pata") y 1 cifra ("Uña"): Opciones que premian la coincidencia de los últimos dígitos de la combinación.

Además, desde el año 2025, se incorporó de manera oficial la "Quinta" cifra, una balota adicional que suma una nueva capa de emoción y premios adicionales dependiendo de la modalidad de apuesta seleccionada por el usuario.



Plan de premios y cómo reclamar

El esquema de incentivos está diseñado para ser altamente competitivo: acertar las cuatro cifras paga 4.500 veces lo apostado, mientras que las tres cifras otorgan 400 veces la inversión. Para los aciertos de dos cifras y una cifra, los premios son de 50 y 5 veces lo apostado, respectivamente. Para aquellos que resulten favorecidos este martes 21 de abril, es fundamental seguir las recomendaciones legales para asegurar el cobro del premio:



Estado del tiquete: El comprobante de apuesta debe mantenerse en perfecto estado. Cualquier enmendadura o tachadura será causal de invalidación. Identificación: Es obligatorio presentarse en un punto de venta oficial (como SuperGIROS o Record) con la cédula de ciudadanía original. Retenciones legales: Si el premio supera el tope de 48 UVT, se aplicará un descuento del 20% por concepto de ganancia ocasional, trámite que debe realizarse en las sedes principales de los concesionarios autorizados.

La transmisión oficial del sorteo se emite en vivo a través de Telecaribe y plataformas digitales autorizadas en YouTube, garantizando que los resultados estén disponibles de forma inmediata para su consulta.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

