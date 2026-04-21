Super Astro Sol resultados del 21 de abril de 2026: estos son los números ganadores

El fervor por los juegos de azar en Colombia no da tregua y este martes, 21 de abril de 2026, miles de ciudadanos han puesto sus esperanzas en las balotas y las constelaciones. El sorteo de Super Astro Sol se ratifica como una de las opciones predilectas para quienes buscan cambiar su realidad financiera con una inversión mínima, uniendo la precisión numérica con la mística del zodiaco.



Resultado Super Astro Sol: Martes 21 de abril de 2026

Número ganador:

Signo:

(Espacio reservado para actualización en vivo tras el sorteo de las 4:00 p. m.)



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

La mecánica del Super Astro Sol es sencilla pero innovadora. El jugador debe elegir un número de cuatro cifras (que comprende desde el 0000 hasta el 9999) y asociarlo a uno de los 12 signos del zodiaco.



Costo de la apuesta: Es uno de los juegos más inclusivos del mercado, permitiendo apuestas que van desde los $500 pesos hasta un tope máximo de $10.000 pesos por formulario.

Es uno de los juegos más inclusivos del mercado, permitiendo apuestas que van desde los hasta un tope máximo de por formulario. Modalidades: Los usuarios pueden realizar su apuesta de forma manual o confiar en el azar total mediante el sistema "automático" disponible en los terminales de venta.

Plan de premios del Super Astro Sol

El atractivo principal de este sorteo es su plan de premios proporcional, donde el monto a recibir depende directamente de lo invertido y de la precisión del acierto (siempre acompañado del signo correcto):



Acierto de 4 cifras + signo: El ganador recibe 42.000 veces el valor apostado. Acierto de 3 cifras + signo: El premio equivale a 1.000 veces lo invertido. Acierto de 2 cifras + signo: Se entregan 100 veces el valor de la apuesta.

El Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m. (los días festivos el sorteo suele trasladarse a los horarios del Astro Luna). La transmisión oficial se realiza en directo a través de la señal del Canal Uno, garantizando transparencia total en la caída de las balotas. Asimismo, los resultados se actualizan inmediatamente en las plataformas digitales del operador y en los principales portales de noticias del país.



Instrucciones para reclamar el premio

Si la suerte le sonrió este 21 de abril, debe seguir estos pasos para hacer efectivo su cobro:



Premios menores: Acuda a cualquier punto de la red autorizada con su documento de identidad y el tiquete físico en buen estado.

Acuda a cualquier punto de la red autorizada con su documento de identidad y el tiquete físico en buen estado. Premios mayores: Si el monto es elevado, deberá dirigirse a las sedes principales. Es indispensable presentar el tiquete original (sin tachaduras), fotocopia de la cédula ampliada al 150% y estar al tanto de que, por ley, se aplicará una retención del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

El Super Astro es operado por Corredor Empresarial S.A. y cuenta con el aval de Coljuegos. Desde su creación, se diferenció de las loterías tradicionales al introducir la variable del signo zodiacal, lo que técnicamente aumenta la dificultad pero compensa con premios significativamente más altos que el chance convencional.

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Más allá del entretenimiento, este juego cumple una función social crítica: gran parte de los recursos recaudados se destinan por ley a la financiación de la salud pública en los departamentos del país. Así, el Super Astro Sol no solo genera millonarios, sino que contribuye al sostenimiento del sistema sanitario nacional.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.