Resultados Caribeña Día, último sorteo del martes 21 de abril de 2026: números ganadores

Este martes 21 de abril de 2026, la atención de miles de apostadores en Colombia, y de manera muy especial en la región de la costa Caribe, se concentra nuevamente en el tradicional sorteo de La Caribeña Día. Este juego de azar no es solo una costumbre, sino que se ha consolidado como uno de los más representativos y populares del país, manteniendo una expectativa diaria gracias a su dinámica sencilla y la posibilidad latente de transformar pequeñas inversiones en premios que pueden cambiar la realidad económica de los ganadores.



Como es habitual, el sorteo se lleva a cabo a las 2:30 de la tarde, transmitiéndose en vivo a través de canales autorizados y plataformas digitales como YouTube, lo que permite a los participantes verificar sus boletos en tiempo real desde cualquier lugar del territorio nacional.



Resultados Caribeña Día, último sorteo del martes 21 de abril de 2026

A continuación, presentamos la información del sorteo correspondiente a hoy:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

¿Cómo participar de la Caribeña Día?

Uno de los atractivos principales y diferenciadores de este chance es la denominada quinta cifra. Según las reglas establecidas por la organización, si un jugador logra acertar el número ganador de cuatro cifras y, adicionalmente, coincide con este quinto número, el valor de su premio aumenta de manera considerable.

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Este componente añade una capa extra de emoción a cada jornada. Por ejemplo, en sorteos recientes como el del lunes 20 de abril, la quinta cifra fue el 1, mientras que el viernes 17 de abril fue el 5. Esta variabilidad mantiene a los apostadores atentos, ya que la coincidencia total es la que define el premio máximo bajo las reglas del sorteo.



Modalidades de juego y participación

Participar en La Caribeña Día es accesible para diversos presupuestos, con apuestas que oscilan entre los $500 y los $10.000 pesos colombianos. Los jugadores seleccionan un número de cuatro cifras, situado entre el 0000 y el 9999, y pueden optar por diversas modalidades de premio:



Cuatro cifras (Directo o Superpleno): Se obtiene el premio mayor al acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: Permite ganar si las cuatro cifras aparecen en cualquier orden. Tres cifras: Acierto de las tres últimas cifras, ya sea en orden directo o combinado. Dos cifras ("Pata"): Coincidencia con las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra ("Uña"): Acierto únicamente de la última cifra.

Guía para reclamar premios

Para quienes resulten favorecidos en esta jornada de martes, es imperativo recordar que el tiquete original es el único soporte válido para el cobro. Este documento debe presentarse en perfecto estado, sin tachaduras, enmiendas ni modificaciones de ningún tipo. El proceso de cobro está estrictamente regulado según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT):



Menos de 48 UVT: El ganador solo debe presentar el tiquete original y su documento de identidad con una copia legible.

Entre 48 y 181 UVT: Además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT en los puntos de venta autorizados.

182 UVT o más: Se requiere la entrega de los documentos base junto con una certificación bancaria original (con vigencia no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se efectúa mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Se recomienda a todos los ciudadanos verificar los resultados a través de fuentes oficiales para garantizar la legalidad de la información y evitar posibles fraudes. La Caribeña Día continúa siendo un pilar de la economía de servicios y el entretenimiento en la región, uniendo a las familias bajo la esperanza de la suerte diaria.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

