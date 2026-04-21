Resultados Dorado Tarde, último sorteo martes 21 de abril de 2026: números ganadores

La suerte vuelve a tocar las puertas de los hogares colombianos este martes. En medio de una jornada marcada por la expectativa de los apostadores habituales, se llevó a cabo una nueva edición del Dorado Tarde, el sorteo que se ha convertido en un referente de transparencia y oportunidad en la región central del país. Este juego, vigilado rigurosamente por las autoridades de salud, sigue consolidándose como la opción preferida para quienes buscan una recompensa inmediata a través del azar.

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Para aquellos que deseen seguir el sorteo en tiempo real, la cita es de lunes a sábado a las 3:25 p. m. La transmisión oficial se realiza por el Canal 1, garantizando que cada giro de la tómbola sea visto por miles de personas. En caso de no poder sintonizar la señal, los resultados se actualizan minutos después en las pizarras de las agencias de apuestas y portales web especializados.



Resultados Dorado Tarde del 21 de abril

A continuación, los números que arrojaron las balotas para el sorteo de hoy, martes 21 de abril:



Número Ganador: 2 - 4 - 6 - 0

Quinta balota: 9

(Espacio reservado para actualización en vivo tras el sorteo de las 3:25 p.m.)



¿Cómo jugar al Dorado Tarde?

Participar en el Dorado Tarde es un proceso sencillo y accesible. Al tratarse de una modalidad de chance, el jugador no está atado a un costo fijo de billete, sino que puede personalizar su apuesta. En los puntos autorizados como Paga Todo, los ciudadanos pueden realizar jugadas desde montos muy bajos (habitualmente $500 o $1.000 pesos más IVA), lo que democratiza el acceso al premio.

El sistema permite ganar de cuatro formas distintas, dependiendo de la precisión de su pronóstico: acierto de la cifra final (uña), las dos últimas (pata), las tres últimas o el número completo de cuatro cifras.



Estructura de premios y retenciones

El plan de premios es uno de los más atractivos del mercado de apuestas permanentes en Colombia. Por cada peso apostado (sin contar el IVA), el jugador puede recibir:



4.500 pesos si acierta las cuatro cifras.

si acierta las cuatro cifras. 400 pesos por las tres cifras.

por las tres cifras. 50 pesos por las dos últimas.

por las dos últimas. 5 pesos por la última cifra.

Recuerde que si el premio obtenido supera el valor de 48 UVT, se aplicará el descuento de ley por concepto de Ganancias Ocasionales.



Protocolo para reclamar su dinero

Si usted es el afortunado ganador, debe actuar con rapidez y precaución:



Custodia del tiquete: El comprobante impreso es el único documento que acredita el premio. No debe estar roto ni alterado. Identificación personal: Acuda con su cédula de ciudadanía original. Vencimiento: El derecho a cobrar el premio caduca al cumplirse un año desde la realización del sorteo. Trámite: Los premios menores se pagan en los puntos de venta; para montos mayores, se requiere un trámite administrativo en las sedes principales de la concesionaria.

El sorteo debe su nombre a la mítica leyenda de El Dorado, una conexión simbólica con la búsqueda de tesoros y prosperidad que define gran parte de la historia de la sabana de Bogotá. Creado originalmente bajo el respaldo de la Lotería de Bogotá, este sorteo ha sabido adaptarse a los tiempos modernos, incorporando tecnología de punta para asegurar que cada ganador sea fruto exclusivo del destino y la transparencia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.