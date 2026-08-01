Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy sábado 1 de agosto de 2026: números ganadores

Los seguidores de los juegos de azar en Colombia están atentos al último sorteo del Chontico Noche, uno de los chances más emblemáticos y tradicionales del suroccidente del país. A continuación, conozca las cifras oficiales reportadas para esta jornada y la forma de verificar si su boleto resultó galardonado.



Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy sábado 1 de agosto de 2026

Para el sorteo correspondiente a esta noche, el reporte oficial del operador emite las siguientes cifras de la suerte:



Número ganadores: 6946

6946 La "Quinta" cifra: 5

Si coincide con la combinación de cuatro cifras en el orden exacto, ha obtenido el premio principal. Recuerde revisar minuciosamente su tiquete físico antes de iniciar cualquier trámite de cobro o acudir a un punto de venta autorizado.



¿Cómo funciona Chontico Noche?

El Chontico Noche es una modalidad de juego de suerte y azar supervisada por las autoridades territoriales, en la cual los apostadores eligen cuatro dígitos comprendidos entre el 0000 y el 9999. Dependiendo de los aciertos y de la modalidad seleccionada (directa, combinada o por cifras individuales), la estructura de cobro varía significativamente:



Cuatro cifras directo: Otorga el incentivo más alto al acertar la secuencia exacta.

Otorga el incentivo más alto al acertar la secuencia exacta. Cuatro cifras combinado: Permite ganar si los cuatro dígitos seleccionados corresponden a los extraídos en la balotera, sin importar el orden de aparición.

Permite ganar si los cuatro dígitos seleccionados corresponden a los extraídos en la balotera, sin importar el orden de aparición. Tres cifras: Premia a los usuarios que aciertan las tres últimas o las tres primeras cifras de la combinación sorteada.

Premia a los usuarios que aciertan las tres últimas o las tres primeras cifras de la combinación sorteada. Dos y una cifra: Brinda montos menores destinados a incentivar las aproximaciones finales.

Requisitos y pasos para reclamar un premio

Si su tiquete resulta favorecido en la edición del Chontico Noche, es indispensable seguir una serie de protocolos establecidos por la regulación vigente para garantizar una entrega transparente del dinero:



Presentación del billete original: El tiquete de apuesta es el único documento legal que acredita al portador como ganador. Debe conservarse en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni roturas que impidan la lectura clara del código de barras o del número de serie.

El tiquete de apuesta es el único documento legal que acredita al portador como ganador. Debe conservarse en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni roturas que impidan la lectura clara del código de barras o del número de serie. Documento de identidad vigente: Para el cobro de valores superiores a los montos mínimos fijados por la ley, el ciudadano debe presentar la cédula de ciudadanía original (o cédula de extranjería) junto con una copia legible de la misma.

Para el cobro de valores superiores a los montos mínimos fijados por la ley, el ciudadano debe presentar la cédula de ciudadanía original (o cédula de extranjería) junto con una copia legible de la misma. Diligenciamiento del formulario de cobro: En los puntos de venta autorizados o sedes principales del distribuidor, se solicitará completar un formato con datos personales para dar cumplimiento a las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Es indispensable que los apostadores tengan en cuenta el marco tributario que rige los juegos de suerte y azar en el territorio nacional. De acuerdo con el Estatuto Tributario colombiano, los premios obtenidos a través de loterías, chances y rifas están sujetos a retenciones específicas.

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Cualquier incentivo económico que supere las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) es clasificado como ganancia ocasional. En estos escenarios, la entidad pagadora aplica directamente una retención en la fuente del 20 % sobre el valor total del premio bruto. Por este motivo, el dinero entregado al usuario final corresponde al monto neto tras descontar dicha obligación legal.

Para garantizar el pago efectivo de los montos ofertados y contribuir al sostenimiento del sistema de salud pública en Colombia, es fundamental adquirir los boletos del Chontico Noche de manera legal. Los canales habilitados incluyen redes de apostadores autorizados, puntos de venta físicos certificados y plataformas digitales oficiales.



Jugar de forma legal asegura que un porcentaje de los ingresos sea destinado por la empresa concesionaria a las transferencias de la salud territorial, cumpliendo con la normativa de fiscalización supervisada por Coljuegos. Evite recurrir a vendedores informales o páginas web no verificadas que puedan poner en riesgo la validez de su transacción.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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