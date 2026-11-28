Cientos de apostadores en el territorio nacional siguieron de cerca la transmisión oficial del sorteo de Chontico Noche correspondiente a este sábado 28 de noviembre de 2026, con la expectativa de acertar la combinación ganadora de la jornada nocturna y verificar si su tiquete resultó premiado.



Los juegos de azar en Colombia mantienen una alta participación diaria entre los ciudadanos que buscan probar su suerte mediante modalidades autorizadas. En el caso de este popular sorteo regional, el cual cuenta con amplio respaldo en el suroccidente y el resto del país, la extracción de las balotas se lleva a cabo bajo la supervisión de delegados de las autoridades competentes y de los entes de control, garantizando la transparencia y la legalidad de cada jugada registrada en los puntos de venta habilitados.



¿Qué número cayó en Chontico Noche hoy?

De acuerdo con el reporte oficial emitido tras el cierre de las apuestas y la realización del sorteo de la noche de este sábado, la combinación favorecida para el premio principal del Chontico Noche quedó establecida de la siguiente manera:



Números ganadores: 7997

7997 La “Quinta” cifra: 1

Se recomienda a los jugadores revisar con detenimiento los dígitos impresos en su colilla de apuesta y verificar que correspondan exactamente con la fecha del sorteo del 28 de noviembre de 2026. Es fundamental tener en cuenta que la validez del tiquete depende de su legibilidad, su buen estado físico y la coincidencia con los registros electrónicos del operador autorizado.



Quinta balota o cifra adicional: Pendiente

Las autoridades del sector recuerdan que los resultados oficiales son únicamente aquellos publicados por la entidad operadora y avalados por los delegados presentes durante el evento. Ante cualquier duda sobre la validez de una jugada, los usuarios pueden acudir directamente a las oficinas principales del concesionario en su respectiva ciudad o consultar los canales digitales oficiales.



¿Qué hacer en caso de resultar ganador del Chontico Noche?

Cuando un apostador comprueba que su número coincide con el resultado oficial del sorteo, debe iniciar el proceso de reclamación cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos por la red comercializadora. El requisito indispensable para cualquier trámite es presentar el tiquete original en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni roturas que impidan leer el código de barras o el número de serie de seguridad.

Si el monto del premio corresponde a una cuantía menor, el pago suele efectuarse de manera directa en los puntos de venta autorizados de la red de chance, presentando el documento de identidad vigente del ganador. Por el contrario, cuando el valor supera los topes establecidos para pago en caja menor, el beneficiario debe dirigirse a una oficina principal o sede administrativa del operador, donde se realizará la validación de identidad, la verificación del tiquete y el posterior desembolso mediante transferencia bancaria o cheque, según las políticas internas de seguridad financiera.

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Asimismo, es importante recordar que los premios de juegos de suerte y azar cuentan con un plazo legal de prescripción de un año contado a partir de la fecha de realización del sorteo. Transcurrido ese periodo sin que se haya efectuado el cobro, el derecho a reclamar el dinero caduca conforme a la normativa vigente en Colombia.



Retenciones de ley y pago de impuestos por ganancias ocasionales

Los ganadores de loterías y chances en el país deben tener presente la normativa tributaria aplicable a los premios obtenidos en juegos de suerte y azar. De acuerdo con el Estatuto Tributario colombiano, los ingresos provenientes de este tipo de sorteos están sujetos al impuesto por concepto de ganancia ocasional, cuya tarifa corresponde al 20 % sobre el valor del premio recibido.



Este descuento se aplica únicamente cuando el monto ganado supera la base mínima establecida en Unidades de Valor Tributario (UVT) para cada vigencia fiscal, fijada en 48 UVT. Si el premio excede dicho umbral, el operador autorizado actúa como agente retenedor y realiza el descuento directamente antes de entregar el dinero al ganador. Adicionalmente, dependiendo del monto y de las condiciones financieras de la transacción, pueden aplicar otros gravámenes como el Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1.000) al momento de efectuar el desembolso en cuentas bancarias.



Importancia de jugar legal y respaldo de Coljuegos

Participar en sorteos autorizados no solo garantiza el pago oportuno de los premios a los apostadores, sino que también representa un aporte directo a la financiación del sistema de salud pública en Colombia. Por mandato constitucional y legal, los recursos generados por la explotación del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar se transfieren a los fondos territoriales y nacionales de salud para la atención de la población más vulnerable.



Coljuegos, como entidad administradora del monopolio rentístico en el país, ejerce labores permanentes de inspección, vigilancia y control para combatir las apuestas ilegales y asegurar que los operadores cumplan con los estándares técnicos y financieros exigidos. Por ello, se aconseja a los ciudadanos adquirir sus tiquetes exclusivamente en establecimientos identificados con los sellos oficiales de autorización o en portales web que cuenten con licencia vigente expedida por el regulador.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.