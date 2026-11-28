En las últimas semanas, el precio del dólar ha dejado de estar cerca de los 3.000 pesos para ubicarse, incluso, por encima de los 3.600. Este viernes 27 de noviembre el precio del dólar en Colombia quedó en 3.486,64 pesos. Este comportamiento ha generado inquietud sobre los determinantes de la escalada y su posible techo.

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Al evaluar las dinámicas detrás del mercado cambiario, el economista Alexander Ríos, fundador de la firma Inverxia, sostiene en diálogo con Noticias Caracol que las fuerzas externas son las que actualmente "mandan la parada". Según el análisis de Ríos, la expectativa de dos incrementos adicionales en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) ha fortalecido al dólar a escala global.



En palabras de Ríos, este escenario refleja una fortaleza generalizada que coincide con el segundo mandato de Donald Trump en la presidencia estadounidense, evidencia de que el mercado enfrenta presiones inflacionarias no resueltas. De acuerdo con el fundador de Inverxia, Colombia se mantuvo durante un tiempo al margen de la tendencia alcista de países como Brasil, Chile y México, pero terminó alineándose a este ajuste regional debido a la salida de capitales de mercados emergentes.



A la presión internacional se suman desacoples del ámbito doméstico. El economista Alexander Ríos advierte que el déficit fiscal de Colombia imprime un nivel sustancial de riesgo a la economía y a las tasas de intervención.

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De acuerdo con Ríos, la presentación de la ley de ajuste fiscal por parte del Gobierno no logró infundir la certidumbre esperada. El experto dijo que, aunque la banca multilateral haya valorado el proyecto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que la iniciativa resulta insuficiente y afectará el crecimiento económico de largo plazo. Esta percepción derivó en un repunte de los indicadores de riesgo país, específicamente los Credit Default Swaps (CDS) y el EMBI. Tras un descenso inicial al asumir la presidencia Abelardo de la Espriella, ambas primas de riesgo volvieron a elevarse.

¿Cuánto más puede subir el dólar en Colombia?

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En cuanto a hasta dónde se extenderá el alza, Ríos aclara que el grueso del movimiento ya se ha producido, tras un salto acelerado de 500 pesos en apenas dos o tres semanas. Respecto al techo de la cotización, el economista proyecta que el dólar se estacionará en una franja de volatilidad comprendida entre los 3.600 y los 3.800 pesos. Según Ríos, no es prudente anticipar una caída cercana de la divisa, pues existe una mayor elasticidad a subir que a bajar en el escenario actual. El experto señala que un eventual descenso dependerá de cómo resuelva la Fed su política monetaria y de factores geopolíticos como el conflicto en Medio Oriente, postergando cualquier corrección a la baja hacia el primer trimestre del próximo año.

Finalmente, Ríos destaca el impacto ambivalente de esta coyuntura: aunque beneficia a exportadores y receptores de remesas, resulta nocivo para la inflación de bienes importados en el primer y segundo trimestre del año venidero, ubicando el nivel óptimo de equilibrio macroeconómico entre los 3.400 y 3.500 pesos.

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