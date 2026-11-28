Este viernes iniciaron las jornadas de negociación y discusión sobre el incremento del salario mínimo para el año 2027. Centrales obreras, empresarios y el Gobierno nacional se encontraron en el Cafam Floresta, en Bogotá, para la instalación de estas mesas, sede que varía respecto a la de ocasiones anteriores como lo fue el Ministerio de Trabajo. Los datos que ha estado publicando el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre indicadores económicos es vital para la determinar una cifra.



Entre los indicadores que ya ha publicado el Dane están los datos de productividad y la cantidad de personas que ganan menos, igual o más de un salario mínimo en el país. A estas últimas cifras se suman los comparativos con el año anterior, cambios que podrían mover la balanza por parte de los diferentes actores que harán sus propuestas respecto a cuánto debe ser el incremento del salario mínimo.



El salario mínimo en cifras

De acuerdo con los datos del Dane, está es la variación en algunos de los datos relacionados con el salario mínimo actualmente:



Personas que ganan el salario mínimo : disminuyó a 1,1 millones, el año pasado eran 2,3 millones.

: disminuyó a 1,1 millones, el año pasado eran 2,3 millones. Personas que ganan menos del salario mínimo : subió a 12,6 millones, el año pasado era de 11,4 millones.

: subió a 12,6 millones, el año pasado era de 11,4 millones. Personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos: subió a 6,9 millones, el año pasado era de 6 millones.

Para este 2026, el entonces Gobierno de Gustavo Petro, incrementó el salario mínimo en un 23 %, una cifra muy superior al promedio de otro gobiernos. Para 2027 se espera que la cifra no sea tan alta dados los datos de productividad y otros indicadores económicos como la inflación. La ministra de Trabajo, Natalia López, aseguró que "todos quieren conocer una cifra de aumento del salario mínimo. Sin embargo, el día de ayer el Dane nos entregó la cifra de productividad del factor total en un 0.15% porcentual al crecimiento económico. Hoy nos están compartiendo un informe para conocer cómo está la situación del mercado laboral; con base en esa información arranca la discusión entre centrales obreras, sector empresarial y el Gobierno nacional, que será mediador de este ejercicio".

La mesa de negociación que se instaló para definir el incremento del salario mínimo de 2027 tuvo por primera vez “voces que nunca han estado presentes en la concertación del salario mínimo: trabajadoras domésticas, recicladores, repartidores, campesinos, representantes del mototaxismo”, según informó la ministra, quien además aseguró que “los trabajadores de Colombia merecen un salario que les alcance para sostener a sus familias”.

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La funcionaria también enfatizó que “el 23 % de aumento que decretó el Gobierno de Gustavo Petro dejó una mesa sin patas. Nosotros, a partir de ahí, hemos comenzado a reconstruir esa mesa desde el mes de octubre”. En los últimos tres gobiernos, de 12 años solamente en cuatro hubo un acuerdo en la mesa de concertación: en 2018, 2019, 2022 y 2023. Los otros ocho años no hubo acuerdo y el incremento del salario mínimo se fijo por decreto por el respectivo gobierno.



2015 : 4,6 % ($644.350)

: 4,6 % ($644.350) 2016 : 7,0 % ($689.455)

: 7,0 % ($689.455) 2017 : 7,0 % ($737.717)

: 7,0 % ($737.717) 2018: 5,9 % ($781.242)

2019 : 6,0 % ($828.116)

: 6,0 % ($828.116) 2020 : 6,0 % ($877.802)

: 6,0 % ($877.802) 2021 : 3,5 % ($908.526)

: 3,5 % ($908.526) 2022 : 10,0 % ($1.000.000)

: 10,0 % ($1.000.000) 2023 : 16,0 % ($1.160.000)

: 16,0 % ($1.160.000) 2024 : 12,0% ($1.300.000)

: 12,0% ($1.300.000) 2025 : 9,5 % ($1.423.500)

: 9,5 % ($1.423.500) 2026: 23,0 % ($1.750.905; con el subsidio de transporte quedó en $2.000.000)

Para la vocera de las pequeñas y medianas empresas del país es claro que el reajuste al salario mínimo debe apegarse a las cifras que tienen incidencia en la negociación. "Realmente vimos la productividad total de los factores que se analizó ayer, está en el 0.15%, una productividad demasiado baja ; y a octubre teníamos una inflación del 6.3%, entonces yo pienso que tiene que trabajarse sobre esas cifras", pidió María Elena Ospina, presidenta de Acopi.



Los comerciantes consideran que hay que conservar el poder adquisitivo de los trabajadores de bajos ingresos. "Todos los cálculos indican que en esta oportunidad el salario no debería de pasar de un dígito. Y hay algo muy importante: no nos podemos olvidar que el excesivo incremento del salario mínimo el año pasado del 23.7% ha dejado consecuencias no solamente de crecimiento de la informalidad, sino también del impacto inflacionario que hoy estamos viviendo", aseguró Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.



Por su parte, la Confederación de Trabajadores Democráticos estima que el incremento no puede ser populista como el de este año, pero sí suficiente para ayudar a los trabajadores. "Una cifra debe iniciar fundamentalmente por dos dígitos; eso no quiere decir que sea el porcentaje del año inmediatamente anterior, pero sí aproximarse a los dos dígitos que nos permita llevarle un incremento de salario mínimo a 2.4 millones de trabajadores que lo devengan", dijo Jorge Iván Díez Vélez, presidente de la confederación.

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Los analistas han hecho sus propias propuestas basados en la situación económica y fiscal. "No podríamos pensar en que el incremento sea superior a un 8%. De darse pues un incremento superior a esta cifra, pues no solo tendríamos presiones inflacionarias, sino que también nos veríamos abocados o sujetos a un nuevo choque sobre el mercado laboral", explicó Carlos Alberto Velásquez, director de investigaciones de Alianza Valores.