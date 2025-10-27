Afiliados a Colpensiones tendrán descuentos de hasta el 30% en vuelos nacionales e internacionales

La administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida en Colombia, Colpensiones, ha anunciado un nuevo beneficio para sus afiliados y pensionados. Se trata de un convenio con la aerolínea JetSMART Airlines, mediante el cual se ofrece un descuento de hasta el 30% en la compra de tiquetes aéreos. Esta medida se enmarca en una estrategia orientada a ampliar los servicios disponibles para los ciudadanos vinculados al sistema público de pensiones. El beneficio estará disponible por un periodo determinado y aplicará para rutas nacionales e internacionales operadas por la aerolínea mencionada.

Colpensiones es la entidad encargada de administrar las pensiones de quienes están en el régimen público. Esto incluye a personas que cotizan actualmente y a quienes ya están pensionados por vejez, invalidez o sobrevivencia. El beneficio del descuento en tiquetes aéreos está dirigido a dos grupos:



Personas que actualmente están afiliadas a Colpensiones y hacen aportes al sistema.

Personas que ya están pensionadas y reciben su mesada a través de esta entidad.

No importa si la persona vive en una ciudad grande o en una zona rural. Lo importante es que esté registrada en Colpensiones como afiliada o pensionada.



¿En qué consiste el descuento para afiliados a Colpensiones?

El convenio firmado con JetSMART permite que los afiliados y pensionados de Colpensiones puedan comprar tiquetes aéreos con un descuento de hasta el 30%. Este descuento aplica para vuelos nacionales e internacionales operados por la aerolínea. El porcentaje del descuento depende de la temporada en la que se compre el tiquete y del tipo de tarifa que se elija. A continuación se explica cómo funciona:



30% de descuento: aplica para tarifas regulares en temporada baja.

15% de descuento: aplica en fechas de alta demanda.

10% de descuento: aplica para tarifas promocionales.

¿Cuáles son las fechas clave?

El beneficio tiene un periodo específico para ser utilizado. No es permanente. Estas son las fechas que se deben tener en cuenta:



Fechas para comprar los tiquetes: desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2025.

Fechas para viajar: desde el momento de la compra hasta el 19 de marzo de 2026.

Esto quiere decir que los tiquetes deben comprarse dentro del primer mes mencionado, pero el viaje puede hacerse hasta marzo del año siguiente.



¿Qué se necesita para acceder al descuento en tiquetes aéreos?

Para acceder al beneficio del descuento en tiquetes aéreos ofrecido por Colpensiones y JetSMART, es necesario seguir un procedimiento sencillo que se realiza completamente en línea. El primer paso consiste en ingresar al sitio web oficial de la aerolínea, que es https://jetsmart.com/co/es/. Una vez allí, se debe seleccionar el lugar de origen, el destino y las fechas en las que se desea viajar.

Durante el proceso de compra, el sistema solicitará un código promocional. En este caso, el código que deben usar los afiliados y pensionados de Colpensiones es COLPE30. Este código debe ingresarse exactamente como aparece, en el campo correspondiente. Si se introduce correctamente, el sistema aplicará automáticamente el descuento que corresponda, de acuerdo con la tarifa y la temporada del viaje.



Antes de finalizar la compra, es importante verificar que el descuento haya sido aplicado. Si no aparece reflejado en el valor total, se recomienda revisar que el código se haya escrito correctamente o, en caso de persistir el problema, contactar con el servicio al cliente de la aerolínea. Una vez confirmado el descuento, se puede proceder con el pago y completar la compra del tiquete.



Es fundamental tener en cuenta que la compra debe hacerse con al menos siete días de anticipación respecto a la fecha del vuelo. Si se intenta comprar un tiquete para viajar en menos de una semana, el sistema no aplicará el descuento, incluso si se ha ingresado el código promocional. Esta condición es obligatoria y no puede ser modificada.



¿Qué rutas están disponibles?

JetSMART opera vuelos dentro de Colombia y hacia otros países de América del Sur. En el país, tiene rutas que conectan ciudades como:



Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Cartagena

Santa Marta

Cúcuta

Pereira

Montería

San Andrés

También hay vuelos internacionales a países como Chile, Perú y Argentina, entre otros. El descuento aplica tanto para vuelos nacionales como internacionales, siempre que sean operados directamente por JetSMART.



¿Qué fechas se consideran temporada alta?

Durante ciertas fechas del año, la demanda de vuelos es mayor. Por eso, el descuento cambia. Estas son las fechas que se consideran temporada alta:



Del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2025.

Del 14 al 17 de noviembre de 2025.

Del 15 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026.

Del 13 al 18 de febrero de 2026.

En estas fechas, el descuento será del 15%, sin importar la tarifa seleccionada. De otro lado, tenga en cuenta que el beneficio tiene algunas condiciones que es importante conocer:



El descuento no se puede combinar con otras promociones o códigos.

Solo aplica para compras hechas en el sitio web oficial de JetSMART.

No aplica para compras en agencias de viaje o en otros portales.

El código promocional debe ingresarse correctamente. Si no se escribe bien, el sistema no aplicará el descuento.

El tiquete debe comprarse con al menos siete días de anticipación.

El descuento no incluye servicios adicionales como equipaje, selección de asiento o seguros.

Si al momento de comprar el tiquete no se aplica el descuento, se recomienda no finalizar la transacción. En ese caso, se puede contactar directamente con el servicio al cliente de JetSMART para resolver el inconveniente. Colpensiones no gestiona la compra de los tiquetes ni interviene en el proceso de pago. Su papel es facilitar el acceso al beneficio mediante el convenio firmado con la aerolínea.

Durante el proceso de compra en línea, no se solicita ningún documento adicional. Sin embargo, la aerolínea puede verificar que la persona esté registrada en Colpensiones. Por eso, se recomienda tener a la mano el número de cédula y otros datos personales. En caso de que se detecte un uso indebido del código promocional, la aerolínea puede cancelar la reserva o solicitar información adicional.

