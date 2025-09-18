En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MOTÍN FUNZA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
EMBAJADOR DE EE. UU. EN COLOMBIA
CHARLIE KIRK
LUIS DÍAZ
GOLAZO DE DAYRO MORENO
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Cómo calcular el valor de la mesada pensional en Colpensiones y en fondos privados? Ojo al dato

¿Cómo calcular el valor de la mesada pensional en Colpensiones y en fondos privados? Ojo al dato

Un pensionado recibe usualmente trece mesadas al año: doce pagadas mensualmente y una adicional correspondiente al mes de diciembre. Pero, ¿cómo sabe cuánto le llegará?

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
¿Cómo calcular el valor de la mesada pensional en Colpensiones y en fondos privados?
Cómo calcular el valor de la mesada pensional en Colpensiones y en fondos privados -
Colpensiones - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad