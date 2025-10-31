En vivo
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Colpensiones ofrece alternativas para colombianos que no logren completar las semanas para pensión

Colpensiones ofrece alternativas para colombianos que no logren completar las semanas para pensión

Para pensionarse en el Régimen de Prima Media de Colpensiones se requiere cotizar 1.300 semanas y cumplir la edad mínima: 57 años para mujeres y 62 años para hombres. Sin embargo, no todos lo logran.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 31 de oct, 2025
Colpensiones ofrece alternativas para colombianos que no logren completar las semanas para pensión
Colpensiones ofrece alternativas para colombianos que no logren completar las semanas para pensión -
Google Maps - Getty Images

