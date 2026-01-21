Colpensiones confirma fechas para el pago de la mesada en 2026: calendario de cada mes

El pago de las pensiones en Colombia sigue un calendario definido por las entidades que administran los distintos regímenes del sistema pensional. Para el año 2026, Colpensiones y los fondos privados de pensiones ya publicaron las fechas en las que se realizará la consignación de las mesadas mensuales. Esta información es importante para quienes reciben ingresos pensionales, ya que permite conocer con anticipación los días en los que se efectuará cada pago a lo largo del año.

El calendario de pagos varía según el régimen al que pertenezca el pensionado. En el caso del régimen público, administrado por Colpensiones, las consignaciones se realizan hacia el final de cada mes. En los fondos privados, los pagos suelen efectuarse durante los primeros días del mes.



Calendario de pagos Colpensiones 2026

Para el año 2026, Colpensiones confirmó el calendario de pago de las doce mesadas correspondientes al régimen público. Las fechas establecidas aplican para los pensionados afiliados al Régimen de Prima Media y se mantienen dentro del esquema tradicional de pagos al final de cada mes.



Fechas de pago primer semestre de 2026 – Colpensiones

Enero: lunes 26

Febrero: miércoles 25

Marzo: miércoles 25

Abril: lunes 27

Mayo: lunes 25

Junio: jueves 25

Estas fechas corresponden al inicio del proceso de consignación. La disponibilidad del dinero puede variar según el banco o medio de pago registrado por el pensionado.



Fechas de pago segundo semestre de 2026 – Colpensiones

Julio: lunes 27

Agosto: martes 25

Septiembre: viernes 25

Octubre: lunes 26

Noviembre: martes 25

Diciembre: jueves 24

El pago de diciembre se adelanta debido al cierre del calendario financiero y a las festividades de fin de año, práctica que se ha mantenido en años anteriores.



Calendario de pago de pensiones Porvenir

A diferencia de Colpensiones, algunos fondos privados de pensiones suelen realizar las consignaciones al inicio de cada mes. Este esquema aplica para los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y depende de la administradora correspondiente, como Porvenir, Protección, Colfondos o Skandia. Le compartimos el calendario de pagos de Porvenir:



Fechas de pago en Porvenir – primer semestre de 2026

Enero: lunes 13

Febrero: lunes 2

Marzo: lunes 2

Abril: lunes 6

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Fechas de pago en Porvenir – segundo semestre de 2026

Julio: jueves 2

Agosto: lunes 3

Septiembre: miércoles 2

Octubre: viernes 2

Noviembre: martes 3

Diciembre: miércoles 2

Calendario de pagos Protección 2026

Protección también compartió el calendario de pagos para la mesada este 2026, dejando claro que realiza los pagos a fin de mes:



Enero: viernes 30

Febrero: viernes 27

Marzo: martes 31

Abril: viernes 30

Mayo: viernes 29

Junio: martes 30

Julio: viernes 31

Agosto: lunes 31

Septiembre: miércoles 30

Octubre: viernes 30

Noviembre: lunes 30

Diciembre: jueves 31

¿Cómo funciona el sistema de pago de pensiones en Colombia?

El sistema pensional colombiano está compuesto por dos regímenes principales: el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, gestionado por los fondos privados de pensiones. Cada uno cuenta con reglas propias para el recaudo de aportes y el pago de mesadas.



Colpensiones es una entidad estatal que administra las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes del régimen público. El pago de las mesadas se coordina a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), encargado de consolidar la información y dispersar los recursos a las entidades financieras autorizadas. Los fondos privados, por su parte, realizan los pagos directamente a través de sus plataformas y convenios bancarios.



¿Qué hacer si el pago no se refleja en la fecha indicada?

Las entidades administradoras señalan que las fechas publicadas corresponden al momento de inicio de la consignación. En algunos casos, el abono puede reflejarse horas después, según los tiempos de procesamiento de cada banco. Si la mesada no se ve reflejada, se recomienda verificar primero con la entidad financiera y, de persistir la situación, contactar los canales oficiales de Colpensiones o del fondo privado correspondiente. No se aconseja acudir a intermediarios no autorizados.



Colpensiones entregará últimos bonos de $2.350.000

Colpensiones confirmó que este jueves 22 de enero de 2026 se realizará la última entrega de bonos de consumo por valor individual de $2.350.000, dirigidos a afiliados del programa Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) que participaron durante 2025 en la estrategia institucional conocida como Ahorrar es Ganar 2025.



Esta jornada corresponde al tercer y último sorteo del programa y contempla la entrega de 520 bonos, con los cuales se completa un total de 1.040 bonos entregados a nivel nacional. Los participantes de esta última fase son las personas afiliadas a BEPS que realizaron aportes voluntarios entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Los bonos no se entregan en dinero en efectivo. Se trata de bonos de consumo que solo pueden ser redimidos en supermercados aliados a Colpensiones en todo el país, bajo las condiciones establecidas por la entidad. El objetivo del programa es incentivar el ahorro entre personas que, por su nivel de ingresos, no alcanzan a cotizar de forma continua al sistema pensional tradicional.

La entrega está dirigida exclusivamente a afiliados activos del programa BEPS, mayores de 18 años, que hayan realizado aportes voluntarios durante el año 2025. Cada aporte de $100.000 representa una oportunidad para participar en el sorteo, y quienes lograron ahorrar $400.000 o más acumularon oportunidades adicionales. El monto máximo anual permitido fue de $2.200.000, con lo cual un afiliado pudo alcanzar hasta 38 oportunidades en el sorteo final.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL