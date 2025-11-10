Nequi estrena nueva función para recibir pagos desde Estados Unidos: vea cómo se utiliza

En noviembre de 2025, la plataforma financiera digital Nequi anunció el lanzamiento de una nueva funcionalidad llamada 'Giros a un Link', una herramienta que permite a los usuarios en Colombia recibir dinero desde Estados Unidos de forma completamente digital, sin necesidad de intermediarios, cuentas bancarias extranjeras ni trámites presenciales. Esta función fue desarrollada en alianza con Palla, una plataforma de pagos internacionales respaldada por Visa.

Este nuevo servicio responde a una necesidad creciente entre los colombianos que reciben ingresos del exterior, ya sea por remesas familiares, pagos por servicios profesionales, ventas digitales o colaboraciones internacionales. Noticias Caracol le explica cómo funciona esta herramienta, quiénes pueden utilizarla, qué requisitos se deben cumplir y cuáles son las recomendaciones de seguridad para evitar fraudes.



¿Qué es 'Giros a un Link' de Nequi?

Se trata de una funcionalidad integrada en la aplicación de Nequi que permite a cualquier persona en Colombia generar un enlace de pago personalizado. Este enlace puede ser compartido con una persona en Estados Unidos, quien podrá enviar dinero directamente a la cuenta Nequi del destinatario en Colombia. El proceso es completamente digital y no requiere que el remitente tenga una cuenta bancaria en Colombia. Tampoco es necesario acudir a oficinas físicas, llenar formularios en papel ni realizar trámites complejos. Todo se realiza desde el celular, tanto para quien envía como para quien recibe el dinero.



¿Cómo utilizar la nueva función de Nequi para recibir pagos desde Estados Unidos?

El procedimiento para utilizar 'Giros a un Link' se puede dividir en cuatro pasos principales:



Generación del enlace: la persona en Colombia debe ingresar a la aplicación de Nequi y acceder a la opción 'Giros a un Link', ubicada en el menú de 'Plata del exterior'. Desde allí, puede crear un enlace de pago personalizado. Este enlace contiene la información necesaria para que el remitente en Estados Unidos pueda completar la transacción. Envío del enlace: una vez generado, el enlace puede ser compartido por cualquier medio digital: WhatsApp, correo electrónico, redes sociales o mensaje de texto. No hay restricciones sobre la forma de envío, siempre que el enlace llegue a la persona que realizará el giro. Realización del pago: la persona en Estados Unidos abre el enlace, acepta los términos y condiciones de la plataforma Palla, e ingresa los datos requeridos. Luego, puede realizar el pago utilizando una tarjeta débito o crédito Visa o Mastercard emitida en Estados Unidos. El sistema está diseñado para funcionar las 24 horas del día, los siete días de la semana. Recepción del dinero: una vez completada la transacción, el dinero se deposita directamente en la cuenta Nequi del destinatario en Colombia. El proceso es rápido y, en la mayoría de los casos, el dinero está disponible en cuestión de minutos.

El servicio está disponible para cualquier usuario de Nequi en Colombia que cumpla con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Tener cédula de ciudadanía colombiana.

Contar con una cuenta activa en Nequi (depósito de bajo monto o cuenta de ahorros).

Tener activa la Tarjeta Débito Nequi Visa, ya sea física o virtual.

Completar la información adicional solicitada en la aplicación.

No se requiere que el remitente tenga una cuenta en Nequi ni en Bancolombia. Solo necesita una tarjeta Visa o Mastercard emitida en Estados Unidos y acceso a internet. Nequi aclara que el servicio de envío es prestado exclusivamente por Palla Inc., quien asume la responsabilidad frente al consumidor en Estados Unidos. Nequi, como línea de negocio de Bancolombia, facilita la recepción del dinero en Colombia, pero no interviene directamente en el procesamiento del pago internacional.



¿Cuáles son los costos de 'Giros a un Link'?

El uso de 'Giros a un Link' no tiene costo para quien recibe el dinero en Colombia. Es decir, el destinatario no paga ninguna comisión por recibir el giro en su cuenta Nequi. El único costo asociado es para quien realiza el envío desde Estados Unidos. Según la información oficial, la tarifa es de 2,99 dólares por transacción, cobrada por Palla. Este valor puede variar dependiendo de la tarjeta utilizada o de promociones específicas, por lo que se recomienda verificarlo antes de completar la transacción.



Por otro lado, Nequi ha emitido una serie de recomendaciones para garantizar que el uso de la funcionalidad 'Giros a un Link' sea seguro y libre de fraudes. Estas medidas están orientadas a proteger tanto al remitente como al destinatario del dinero, y a evitar que terceros malintencionados se aprovechen del proceso.



En primer lugar, se recomienda verificar cuidadosamente el enlace recibido. Todos los enlaces oficiales generados por Nequi comienzan con la dirección https://giros.nequi.com.co/. Si el enlace recibido no coincide exactamente con esta dirección, debe descartarse de inmediato, ya que podría tratarse de un intento de suplantación o fraude.

En segundo lugar, es fundamental no compartir información sensible. Bajo ninguna circunstancia se deben divulgar contraseñas, códigos de verificación, números de identificación personal ni otros datos privados a través de canales no oficiales o a personas desconocidas. Esta información es confidencial y su divulgación puede comprometer la seguridad de la cuenta.

Otra recomendación importante es utilizar únicamente la aplicación oficial de Nequi. Todas las acciones relacionadas con la generación del enlace deben realizarse desde la app descargada desde las tiendas oficiales de aplicaciones móviles (App Store o Google Play). El uso de versiones no oficiales o enlaces externos puede exponer al usuario a riesgos innecesarios. Finalmente, se aconseja evitar el uso de intermediarios. El proceso está diseñado para ser directo entre el remitente en Estados Unidos y el destinatario en Colombia. No se recomienda delegar la generación del enlace ni la recepción del dinero a terceros, ya que esto puede facilitar fraudes o pérdidas de fondos.

