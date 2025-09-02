El vuelo nacional más largo de Colombia cuesta menos de $300.000 ida y vuelta con estas promociones

Colombia es muy conocida por su diversidad geográfica y permite trayectos aéreos que cruzan selvas, cordilleras y mares. En nuestro país existe un vuelo nacional que destaca por su duración. Este trayecto puede superar las dos horas de vuelo continuo, conectando el centro del país con una región insular de gran atractivo turístico. Lo sorprendente no es solo la distancia, sino que este vuelo puede costar menos de $300.000 ida y vuelta, claro está, dependiendo de la temporada y la anticipación con la que se reserve.

Este vuelo conecta Bogotá con San Andrés, una isla ubicada en el mar Caribe, a más de 1.200 kilómetros de la capital. La duración promedio del trayecto es de 2 horas y 15 minutos, lo que lo convierte en el vuelo nacional más largo del país en términos de tiempo y distancia. A pesar de ello, las aerolíneas como LATAM, Avianca y JetSMART ofrecen tarifas promocionales que permiten acceder a este destino por precios sorprendentemente bajos.



El vuelo nacional más largo del mundo conduce a San Andrés, un paraíso en el Caribe

San Andrés es mucho más que una isla turística. Es un territorio insular con historia, cultura raizal y una biodiversidad marina que lo convierte en uno de los destinos más deseados por viajeros nacionales e internacionales. Su mar de siete colores, sus playas de arena blanca y sus arrecifes coralinos son solo el comienzo de una experiencia inolvidable. Entre los principales atractivos turísticos se encuentran:



Johnny Cay: un islote cercano a la costa principal, famoso por sus playas y su ambiente festivo.

El Acuario y Haynes Cay: zonas ideales para practicar snorkel y observar peces tropicales en aguas cristalinas.

La Cueva de Morgan: una formación natural que, según la leyenda, fue utilizada por el pirata Henry Morgan para esconder tesoros.

West View y La Piscinita: puntos de buceo y saltos al mar donde la transparencia del agua permite ver hasta el fondo sin necesidad de equipo especializado.

Spratt Bight: la playa principal del centro de San Andrés, rodeada de hoteles, restaurantes y tiendas libres de impuestos.

Además de sus paisajes, San Andrés ofrece una experiencia cultural única. La comunidad raizal conserva tradiciones, música y gastronomía propias, que enriquecen la visita. Platos como el rondón, el pescado frito con patacón y el arroz con coco son parte esencial de la oferta culinaria local.



Promociones de vuelos desde Bogotá a San Andrés

En Kayak

Según Kayak, se han encontrado ofertas recientes para vuelos directos ida y vuelta desde Bogotá a San Andrés por precios que oscilan entre $235.789 y $277.137, especialmente si se opta por vuelos con una escala. Las aerolíneas más económicas para esta ruta son LATAM Airlines y JetSMART, con vuelos directos de aproximadamente 2 horas y 15 minutos.

Las fechas más recomendadas para encontrar precios bajos son los jueves, mientras que los sábados suelen ser los días más costosos. Además, reservar con 5 a 14 semanas de anticipación puede representar un ahorro de hasta el 13% en comparación con compras de último momento.



En Despegar

Despegar también ofrece promociones atractivas para septiembre de 2025. Por ejemplo:



JetSMART: ida el lunes 29 de septiembre a las 17:31 (1 escala) y regreso el jueves 2 de octubre a las 10:58 (1 escala), por $538.016 por persona.

LATAM Airlines: ida el sábado 20 de septiembre a las 18:00 (1 escala) y regreso el martes 23 de septiembre a las 14:15 (1 escala), por $586.161 por persona.

Avianca: ida el miércoles 24 de septiembre a las 16:25 (1 escala) y regreso el sábado 27 de septiembre a las 14:12 (1 escala), por $587.520 por persona.

En cuanto a vuelos directos, se han encontrado ofertas desde $596.619 para viajes en octubre, con duración mínima de 2 horas y 4 minutos

Pero ojo, turistas, porque para ingresar a San Andrés los visitantes deben adquirir la Tarjeta de Turismo, cuyo costo es de $146.000 en 2025. Esta debe comprarse antes de abordar el vuelo y conservarse durante toda la estadía, ya que se exige al momento de salir de la isla. El aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla (ADZ) está ubicado a solo cinco minutos del centro de la isla, y cuenta con taxis verificados para el traslado. También dispone de instalaciones adaptadas para personas con movilidad reducida.



¿Cuál es la mejor época para viajar a San Andrés?

La mejor época para viajar a San Andrés depende de lo que se busque en la experiencia, pero en términos generales, los meses más recomendables son entre diciembre y abril. Durante este periodo, el clima es más seco, con menos lluvias y cielos despejados, lo que permite disfrutar plenamente de las playas, actividades acuáticas y excursiones a los cayos cercanos.



Sin embargo, también es importante tener en cuenta que esta temporada coincide con la alta demanda turística, por lo que los precios de vuelos y alojamiento suelen ser más elevados. Para quienes buscan un equilibrio entre buen clima y tarifas más accesibles, los meses de mayo, septiembre y octubre pueden ser una excelente opción. Aunque hay mayor probabilidad de lluvias, estas suelen ser intermitentes y no impiden disfrutar del destino.



¿Qué hacer gratis en San Andrés?

Una de las más gratificantes es simplemente caminar por sus playas públicas, como Spratt Bight, donde el mar de siete colores se convierte en un espectáculo natural accesible para todos. El malecón que bordea esta playa ofrece un recorrido seguro y agradable, ideal para observar el paisaje, tomar fotografías o disfrutar del ambiente isleño sin costo alguno.

También es posible explorar zonas residenciales como La Loma, donde se puede conocer la arquitectura tradicional y la vida cotidiana de la comunidad raizal. Este tipo de recorrido permite una conexión más profunda con la cultura local, sin necesidad de contratar guías o pagar entradas. En ocasiones, especialmente durante fines de semana o festividades, se realizan presentaciones musicales o culturales en espacios abiertos, organizadas por la comunidad o entidades locales, que están abiertas al público sin costo.

Además, los atardeceres en la costa oeste de la isla, especialmente en sectores como Sound Bay, ofrecen una experiencia visual única. No se requiere más que disposición para caminar y encontrar un buen lugar desde donde observar cómo el sol se oculta en el horizonte caribeño. Estas actividades, aunque sencillas, permiten disfrutar de la esencia de San Andrés sin afectar el presupuesto del viajero.

