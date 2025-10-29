¿Cuánto paga un CDT de Bancolombia por invertir $1 millón en octubre de 2025? Aproveche las tasas

El Certificado de Depósito a Término (CDT) es un instrumento financiero que permite a los usuarios depositar una suma de dinero en una entidad bancaria durante un periodo determinado, con el objetivo de recibir una rentabilidad previamente pactada. En Colombia, este producto es ofrecido por diversas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Bancolombia es una de las instituciones que comercializa este tipo de inversión, con diferentes modalidades y plazos.

Noticias Caracol le explica cuánto paga un CDT de Bancolombia por una inversión de $1 millón en octubre de 2025, considerando las tasas vigentes, los plazos disponibles y las condiciones generales del producto.



¿Cuáles son los CDT de Bancolombia?

Bancolombia ofrece tres modalidades de Certificado de Depósito a Término, cada una con características operativas distintas. Estas son: CDT físico, CDT desmaterializado e Inversión Virtual Bancolombia. Le contamos cuáles son sus diferencias y condiciones de funcionamiento.



CDT físico

Es la modalidad tradicional. Se formaliza mediante un documento impreso que certifica la inversión realizada. Este título valor puede ser negociable o endosable, dependiendo de las condiciones pactadas con la entidad.



Apertura: requiere presencia física en una sucursal de Bancolombia.

Documento: Se entrega un certificado en papel que respalda la inversión.

Negociabilidad: puede ser endosado o negociado con terceros.

Cancelación: se realiza en oficina, mediante efectivo, cheque o abono a cuenta.

Plazo mínimo: 60 días.

Monto mínimo: $1.000.000.

Periodicidad de intereses: puede pactarse mensual, bimestral, trimestral o al vencimiento.

Capitalización: ´puede ser capitalizable o no capitalizable.

Retención en la fuente: 4% sobre los intereses generados, si el titular tiene residencia fiscal en Colombia.

CDT desmaterializado

El CDT desmaterializado es una modalidad que no requiere documento físico. La constancia de la inversión se gestiona electrónicamente y se registra en sistemas de custodia como Deceval.



Apertura: puede realizarse en oficina o por canales digitales, según disponibilidad.

Documento: no se emite certificado físico; el registro es electrónico.

Seguridad: minimiza riesgos de pérdida, deterioro o fraude del documento.

Negociabilidad: puede ser negociado electrónicamente.

Plazo mínimo: 30 días.

Monto mínimo: $1.000.000.

Consulta: disponible en línea a través de la sucursal virtual.

Cancelación: se realiza por abono a cuenta o transferencia.

Retención en la fuente: aplicable según normativa tributaria.

Inversión Virtual Bancolombia

La Inversión Virtual Bancolombia es una modalidad digital que permite constituir un CDT desde la banca en línea o la aplicación móvil. No se emite certificado físico ni se requiere presencia en oficina.



Apertura: exclusivamente por canales digitales.

Monto mínimo: $500.000.

Plazo mínimo: 30 días.

Periodicidad de intereses: al vencimiento.

Cancelación: automática al vencimiento, con abono a la cuenta asociada.

Impuesto 4x1000: no aplica si se cumplen condiciones establecidas por la entidad.

Retención en la fuente: 4% sobre los intereses generados.

Simulador: disponible en línea para calcular rendimientos antes de invertir.

¿Cuáles son las tasas de interés en los CDT de Bancolombia?

Las tasas de interés aplicables a los Certificados de Depósito a Término ofrecidos por Bancolombia se determinan en función de dos variables principales: el monto que se decide invertir y el plazo que se acuerda al momento de constituir el producto. Estas son las tasas correspondientes al mes de octubre de 2025 para el CDT físico e Inversión Virtual, según los rangos establecidos por la entidad para inversiones entre $1.000.000 y $9.999.999:



CDT físico

Monto Invertido 30 días* 60 días 90 días 120 días 180 días 240 días 360 días > 540 días $1.000.000 hasta $9.999.999 0,10% 0,15% 6,80% 7,35% 7,60% 7,60% 7,50% 7,35% $10.000.000 hasta $49.999.999 0,10% 0,15% 7,90% 8,05% 8,25% 8,20% 8,10% 7,90% $50.000.000 hasta $199.999.999 0,10% 0,15% 7,95% 8,10% 8,30% 8,25% 8,15% 7,95% $200.000.000 hasta $499.999.999 0,10% 0,15% 8,00% 8,15% 8,35% 8,30% 8,20% 8,00% $500.000.000 hasta $5.000.000.000 0,10% 0,15% 8,05% 8,20% 8,40% 8,35% 8,25% 8,05%

Inversión Virtual Bancolombia

Monto / Plazo 30-59 días 60-89 días 90-119 días 120-149 días 150-179 días 180-239 días 240-359 días 360-539 días 540-719 días 720-1079 días 1080-1439 días 1440-1799 días $500.000 hasta $4.999.999 8.25% 8.35% 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 8.85% 8.85% 8.40% 7.80% 7.80% 7.80% $5.000.000 hasta $19.999.999 8.25% 8.35% 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 8.85% 8.85% 8.50% 7.85% 7.85% 7.85% $20.000.000 hasta $49.999.999 8.35% 8.45% 8.65% 8.75% 8.95% 9.05% 8.95% 8.95% 8.60% 7.90% 7.90% 7.90% $50.000.000 hasta $199.999.999 8.45% 8.55% 8.75% 8.85% 9.05% 9.10% 9.00% 9.00% 8.70% 7.95% 7.95% 7.95% $200.000.000 hasta $499.999.999 8.45% 8.55% 8.75% 8.85% 9.05% 9.10% 9.00% 9.00% 8.70% 7.95% 7.95% 7.95% $500.000.000 hasta $999.999.999 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 9.15% 9.20% 9.10% 9.10% 8.80% 8.00% 8.00% 8.00% $1.000.000.000 hasta $4.999.999.999 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 9.15% 9.20% 9.10% 9.10% 8.80% 8.00% 8.00% 8.00% Mayor a $5.000.000.000 8.55% 8.65% 8.85% 8.95% 9.15% 9.20% 9.10% 9.10% 8.80% 8.00% 8.00% 8.00%

¿Cuánto paga Bancolombia por un CDT de $1 millón?

Noticias Caracol simuló con los plazos de 120, 240, 360, 540 y 720 días para determinar cuánto paga Bancolombia por un Certificado de Depósito a Término físico e Inversión Virtual. Este fue el resultado:



CDT físico

Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 7.35%

Total más ganancias: $1.022.966

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 7.60%

Total más ganancias: $1.048.043

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 7.50%

Total más ganancias: $1.072.000

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 7.35%

Total más ganancias: $1.107.761,62

Inversión Virtual Bancolombia

Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 8.65%

Total más ganancias: $1.028.040

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 8.85%

Total más ganancias: $1.058.160

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 8.85%

Total más ganancias: $1.088.500

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 8.40%

Total más ganancias: $1.128.610

Plazo: 720 días

Tasa efectiva anual: 7.80%

Total más ganancias: $1.162.080

¿Qué errores evitar al abrir un CDT?

La apertura de un Certificado de Depósito a Término (CDT) implica una decisión financiera que debe tomarse con base en criterios objetivos. Aunque este producto ofrece rentabilidad fija y protección del capital, existen errores comunes que pueden afectar el resultado de la inversión. Estas son las principales al momento de constituir un CDT en Bancolombia o en cualquier otra entidad financiera.



1. No comparar tasas entre entidades

Uno de los errores más frecuentes es abrir un CDT sin haber revisado las tasas ofrecidas por diferentes bancos. Las tasas de interés varían según el monto, el plazo y la política comercial de cada entidad. En octubre de 2025, algunas instituciones ofrecen tasas superiores a las de Bancolombia para montos similares. No realizar esta comparación puede significar una menor rentabilidad.



2. Elegir plazos sin considerar necesidades de liquidez

Seleccionar un plazo sin tener en cuenta la disponibilidad futura del dinero puede generar inconvenientes. El CDT no permite retiros anticipados sin penalización, por lo que es fundamental que el plazo pactado se ajuste a la planificación financiera del inversionista. En caso de requerir el dinero antes del vencimiento, las opciones disponibles pueden implicar pérdida de rentabilidad o trámites adicionales.



3. No utilizar simuladores antes de invertir

Bancolombia y otras entidades ofrecen simuladores en línea que permiten calcular el rendimiento estimado de la inversión. No utilizar estas herramientas puede llevar a expectativas erróneas sobre los intereses a recibir. El simulador también permite visualizar el impacto de la retención en la fuente y elegir el plazo más conveniente.



4. Ignorar la modalidad más adecuada

Bancolombia ofrece tres modalidades de CDT: físico, desmaterializado e Inversión Virtual. Cada una tiene condiciones operativas distintas. No revisar las características de cada modalidad puede llevar a elegir una opción que no se ajusta a las preferencias del usuario. Por ejemplo, la Inversión Virtual permite apertura desde $500.000 y no genera impuesto 4x1000, mientras que el CDT físico requiere presencia en oficina y tiene un monto mínimo de $1.000.000.



5. No considerar la periodicidad de pago de intereses

En las modalidades física y desmaterializada, es posible pactar la periodicidad de pago de intereses. No revisar esta opción puede afectar la liquidez del inversionista. En cambio, la Inversión Virtual solo permite el pago al vencimiento. Elegir una periodicidad adecuada permite recibir ingresos periódicos sin afectar el capital invertido.



6. No verificar la retención en la fuente

Los intereses generados por los CDT están sujetos a una retención del 4%, según la normativa tributaria vigente. No tener en cuenta este descuento puede llevar a cálculos erróneos sobre el rendimiento neto. Es recomendable revisar el impacto de esta retención antes de constituir el CDT.



7. No revisar condiciones de cancelación

Algunos inversionistas desconocen que el CDT no puede ser cancelado antes del vencimiento. Aunque existen mecanismos como el endoso o la venta en el mercado secundario, estos no siempre están disponibles o pueden implicar pérdida de rentabilidad. Es importante conocer las condiciones de cancelación antes de comprometer el capital.

