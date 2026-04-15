¿Cuánto son $100 dólares en pesos colombianos hoy 15 de abril de 2026? Tome nota

El precio del dólar hoy en Colombia, miércoles 15 de abril de 2026, se ubicó en $3.578,82, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado. Ese valor marca una nueva baja frente a la jornada anterior y confirma el movimiento que la tasa de cambio viene mostrando desde hace varios días.



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La comparación inmediata es con el martes 14 de abril de 2026. Ese día, la TRM cerró en $3.608,10. De una jornada a otra, el dólar bajó $29,28, lo que equivale a una variación diaria de -0,81 %. Es un ajuste claro en apenas 24 horas, suficiente para notarse en operaciones de compra y venta, pagos en moneda extranjera o cálculos de viajes y compras del exterior.

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Este movimiento no llega solo. El martes 14 ya venía de una caída frente al lunes 13, cuando la TRM había estado en $3.631,49. Es decir, en dos días el dólar acumuló un descenso de $52,67, cercano al -1,45 %. Mirar solo el día a día se queda corto. Para entender el contexto del precio del dólar hoy, hay que revisar lo que ha pasado en abril de 2026 completo. El mes arrancó el 1 de abril con una Tasa Representativa del Mercado de $3.660,10. Comparado con el valor actual de $3.578,82, la caída acumulada en lo que va del mes es de $81,28. En porcentaje, eso representa un retroceso de -2,22 % en apenas quince días calendario.



¿Cuánto son 100 dólares en pesos colombianos este 15 de abril de 2026?

Con el precio del dólar hoy en $3.578,82, hacer la conversión es directo. 100 dólares equivalen a $357.882 pesos colombianos este 15 de abril de 2026. La comparación con el martes 14 de abril ayuda a dimensionar el cambio. Ese día, con una TRM de $3.608,10, los mismos 100 dólares costaban $360.810 pesos. De un día a otro, la diferencia es de $2.928 menos por cada cien dólares, exactamente el mismo ajuste del -0,81 % que se vio en la tasa diaria.

Si se mira el inicio del mes, el contraste es mayor. El 1 de abril, con el dólar en $3.660,10, 100 dólares valían $366.010 pesos. Frente a hoy, el ahorro es de $8.128 pesos por cada cien dólares, lo que coincide con la caída mensual del -2,22 %. En montos más altos, la diferencia escala de forma proporcional.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL