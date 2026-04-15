En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
DÍA CÍVICO
ROBO EN BOGOTÁ
CASO PROFESOR CUBIDES
IRÁN
ABELARDO DE LA ESPRIELLA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Cuánto son $100 dólares en pesos colombianos hoy 15 de abril de 2026? Tome nota

¿Cuánto son $100 dólares en pesos colombianos hoy 15 de abril de 2026? Tome nota

La Tasa Representativa del Mercado este miércoles abrió por debajo de los $3.600 pesos. El dólar bajó $29,28, lo que equivale a una variación diaria de -0,81%.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 15 de abr, 2026
Comparta en:
200 dólares
¿Cuánto son $100 dólares en pesos colombianos hoy, 15 abril 2026? -
Getty Images

El precio del dólar hoy en Colombia, miércoles 15 de abril de 2026, se ubicó en $3.578,82, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado. Ese valor marca una nueva baja frente a la jornada anterior y confirma el movimiento que la tasa de cambio viene mostrando desde hace varios días.

  • (Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La comparación inmediata es con el martes 14 de abril de 2026. Ese día, la TRM cerró en $3.608,10. De una jornada a otra, el dólar bajó $29,28, lo que equivale a una variación diaria de -0,81 %. Es un ajuste claro en apenas 24 horas, suficiente para notarse en operaciones de compra y venta, pagos en moneda extranjera o cálculos de viajes y compras del exterior.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Este movimiento no llega solo. El martes 14 ya venía de una caída frente al lunes 13, cuando la TRM había estado en $3.631,49. Es decir, en dos días el dólar acumuló un descenso de $52,67, cercano al -1,45 %. Mirar solo el día a día se queda corto. Para entender el contexto del precio del dólar hoy, hay que revisar lo que ha pasado en abril de 2026 completo. El mes arrancó el 1 de abril con una Tasa Representativa del Mercado de $3.660,10. Comparado con el valor actual de $3.578,82, la caída acumulada en lo que va del mes es de $81,28. En porcentaje, eso representa un retroceso de -2,22 % en apenas quince días calendario.

¿Cuánto son 100 dólares en pesos colombianos este 15 de abril de 2026?

Con el precio del dólar hoy en $3.578,82, hacer la conversión es directo. 100 dólares equivalen a $357.882 pesos colombianos este 15 de abril de 2026. La comparación con el martes 14 de abril ayuda a dimensionar el cambio. Ese día, con una TRM de $3.608,10, los mismos 100 dólares costaban $360.810 pesos. De un día a otro, la diferencia es de $2.928 menos por cada cien dólares, exactamente el mismo ajuste del -0,81 % que se vio en la tasa diaria.

Últimas Noticias

  1. Dólar hoy, 15 de abril de 2026, en Colombia: cómo está la TRM
    Dólar hoy, 15 de abril de 2026, en Colombia: cómo está la TRM -
    Getty Images
    ECONOMÍA

    Precio del dólar hoy 15 de abril de 2026: bajó la Tasa Representativa del Mercado este miércoles

  2. CDT Bancolombia abril 2026: cuánto gano por invertir $5 millones de pesos
    CDT Bancolombia abril 2026: cuánto gano por invertir $5 millones de pesos -
    Google Maps - Getty Images
    ECONOMÍA

    ¿Cuánto paga Bancolombia por un CDT de $5 millones en abril de 2026? Los mejores plazos

Si se mira el inicio del mes, el contraste es mayor. El 1 de abril, con el dólar en $3.660,10, 100 dólares valían $366.010 pesos. Frente a hoy, el ahorro es de $8.128 pesos por cada cien dólares, lo que coincide con la caída mensual del -2,22 %. En montos más altos, la diferencia escala de forma proporcional.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Dólar Hoy

Banco de la República

Publicidad

Publicidad

Publicidad