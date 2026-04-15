Precio del dólar hoy 15 de abril de 2026: bajó la Tasa Representativa del Mercado este miércoles

El precio del dólar en Colombia para este miércoles 15 de abril de 2026 quedó fijado en $3.578,82, según la Tasa Representativa del Mercado calculada con base en las operaciones del mercado cambiario del martes 14 de abril. La cifra confirma una nueva caída diaria de la divisa frente al peso colombiano y mantiene la tendencia que se viene observando desde la segunda semana del mes. En términos prácticos, hoy se necesitan $29,28 menos para comprar un dólar frente al valor oficial del día anterior.



Si se compara el precio del dólar de hoy con el registrado el martes 14 de abril de 2026, el ajuste es claro. Ayer, la TRM se ubicó en $3.608,10, mientras que hoy está en $3.578,82. La diferencia diaria es de -$29,28, lo que representa una variación de -0,81 % entre una jornada y otra. Al revisar la dinámica del precio del dólar en lo corrido de abril de 2026 se observa un descenso acumulado que se ha construido de forma gradual. El mes comenzó el 1 de abril con una TRM de $3.660,10. Con el dato vigente del 15 de abril, la caída acumulada es de $81,28, lo que equivale a una variación negativa de -2,22 %.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.620 $ 3.660 Medellín $ 3.560 $ 3.700 Cali $ 3.500 $ 3.700 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.580 $ 3.640 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del dólar para la semana del 13 al 17 de abril?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, dijo en Noticias Caracol que "el dólar enfrenta una semana donde el resultado de las negociaciones diplomáticas del fin de semana en Islamabad será el principal catalizador de los mercados, por encima de cualquier dato macroeconómico. El fracaso de las conversaciones y el anuncio de un bloqueo al Estrecho de Ormuz han revertido el optimismo de la semana anterior, generando un escenario de riesgo renovado. La dinámica es clara: mientras persista la incertidumbre geopolítica y los precios del petróleo se mantengan elevados, las expectativas de inflación seguirán al alza, la Fed mantendrá su postura cautelosa y el dólar conservará su prima de refugio. Sin embargo, cualquier avance diplomático concreto podría revertir rápidamente esta dinámica, generando un alivio significativo para las monedas emergentes latinoamericanas".

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Añade: "Si se retoman las negociaciones y se logra una desescalada efectiva con la reapertura del Estrecho de Ormuz, los precios del petróleo podrían corregir hacia la zona de USD 80-85 por barril en WTI. Este escenario aliviaría las presiones inflacionarias, reactivaría las expectativas de recortes de tasas de la Fed hacia el segundo semestre y debilitaría al dólar a nivel global. Los commodities, particularmente el oro y el cobre, consolidarían su recuperación reciente. Bajo este escenario, el peso colombiano se apreciaría hacia niveles de $3.550-3.600, apoyado por el retorno del apetito por riesgo y los flujos hacia activos emergentes".

No obstante, "si el bloqueo al Estrecho de Ormuz se materializa plenamente y las negociaciones colapsan, el petróleo podría escalar hacia USD 115-125 por barril, profundizando los temores de estanflación y eliminando por completo las expectativas de recortes de tasas para 2026. El dólar se fortalecería significativamente como activo de refugio, el VIX podría superar los 35 puntos y los commodities volverían a estar bajo presión de liquidación. En ese caso, el peso colombiano enfrentaría presiones hacia $3.800-3.850, en un escenario donde la salida de capitales desde mercados emergentes superaría cualquier beneficio derivado de los elevados precios del crudo”, indica el experto.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL