En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
INCENDIO EN SUIZA
AUMENTO GASOLINA
PASAJE TRANSMILENIO 2026
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Cuánto son $100 dólares en pesos colombianos hoy, 2 de enero de 2026?

¿Cuánto son $100 dólares en pesos colombianos hoy, 2 de enero de 2026?

Recuerde que el precio del dólar en casas de cambio puede variar dependiendo de la ciudad. Este viernes, la Tasa Representativa del Mercado se encuentra por debajo de los $3.800.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 2 de ene, 2026
Comparta en:
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: cómo está la TRM lunes 15 de diciembre
¿Cuánto son $100 dólares en pesos colombianos hoy, 2 de enero de 2026? -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad