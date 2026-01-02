¿Cuánto son $100 dólares en pesos colombianos hoy, 2 de enero de 2026?

El viernes 2 de enero de 2026 la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se encuentra en 3.757,08 COP por dólar, manteniéndose sin cambios con respecto al cierre del miércoles 31 de diciembre de d2025. Ese es el valor que sirve hoy como referencia para cualquier operación.

A lo largo de diciembre, el dólar presentó movimientos pronunciados, comenzando el mes en 3.744,43 pesos el 1 de diciembre y cerrando el 31 en 3.757,08 . Entre esos extremos alcanzó un máximo de 3.874,71 COP el 19 de diciembre, coincidiendo con periodos de alta volatilidad. El nivel más bajo se presentó cerca del 26 de diciembre, con 3.706,94 COP, justo antes del cierre de fin de año.



El promedio mensual del tipo de cambio se situó en torno a los 3.791,47 COP, casi en línea con otras fuentes que lo estiman alrededor de 3.791 COP, mostrando una climática mezcla entre esos valores extremos.



¿Cuánto son $100 dólares en pesos colombianos hoy?

Convertir 100 dólares a pesos con la Tasa Representativa del Mercado hoy resulta en 375.708 pesos, utilizando la relación directa de 1 USD = 3.757,08 COP. Recuerde que el precio del dólar en casas de cambio depende de la ciudad donde usted se encuentre.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Noticias Caracol le comparte los precios tanto de compra como de cambio en las casas de cambio de principales ciudades de Colombia:



Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.740 $ 3.860 Medellín $ 3.630 $ 3.800 Cali $ 3.650 $ 3.820 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.750 $ 3.790 Pereira $ 3.730 $ 3.800

El euro inicia el año alrededor de 1,1750 dólares

El euro inició el año sin apenas cambios y se pagó alrededor de los 1,1750 dólares, debilitado ante la contracción de la actividad del sector manufacturero de la zona del euro en diciembre debido a la fuerte caída en Alemania. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1741 dólares, frente a los 1,1732 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.



El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1721 dólares. El índice de gestores de compras del sector manufacturero de la zona del euro bajó en diciembre a 48,8 puntos (49,6 puntos en noviembre), mínimo de nueve meses e indicó un deterioro más pronunciado de las condiciones operativas de las fábricas, según datos de S&P.

Si el indicador se sitúa por debajo de los 50 puntos, señala una contracción de la actividad del sector manufacturero. En diciembre, el rendimiento industrial empeoró notablemente en Alemania, "que registró la caída más fuerte de las condiciones fabriles desde febrero de 2025", añade S&P. Francia registró la expansión de la actividad manufacturera más fuerte desde junio de 2022. Asimismo, la actividad industrial empeoró en EE. UU. en diciembre, según datos de S&P.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de EE. UU. bajó en diciembre hasta 51,8 puntos (52,2 puntos en noviembre) por lo que no hay cambios respecto al cálculo inicial. El volumen de negociación fue bajo en el mercado de divisas porque muchos inversores todavía están de vacaciones. Las expectativas de que el BCE mantendrá sus tipos de interés en el 2 % los próximos meses apoyan al euro.

Sin embargo, el dólar está presionado porque se prevé que la Reserva Federal (Fed) bajará más sus tipos de interés este año, aunque los mantendrá en el rango entre el 3,50 y el 3,75 % en su próxima reunión en enero tras haberlos recortado en 75 puntos básicos en 2025 tras el debilitamiento del mercado laboral y una inflación aún elevada. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1713 y 1,1765 dólares.

