¿Cuánto son $100 dólares en pesos colombianos hoy, lunes 27 de octubre de 2025?

El precio del dólar en Colombia para este lunes 27 de octubre de 2025 se fijó en $3.858,63, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera. Esta cifra representa una disminución de $30,13 frente al valor registrado el pasado viernes 24 de octubre, cuando la TRM fue de $3.888,76. En términos porcentuales, la variación entre ambos días fue de -0,77%, lo que indica una leve apreciación del peso colombiano frente al dólar al inicio de la semana.

Durante el mes de octubre, el comportamiento del dólar ha sido descendente. El 1 de octubre, la TRM se ubicó en $3.923,55, y desde entonces ha disminuido $64,92, lo que equivale a una variación acumulada de -1,65%. El valor más bajo del mes se registró el 20 de octubre, con una TRM de $3.808,12, mientras que el valor más alto fue de $3.933,31, alcanzado el 15 de octubre. El promedio de la TRM en lo corrido del mes ha sido de $3.879,20, con una mediana de $3.877,26 y una desviación estándar de $32,58, lo que indica una relativa estabilidad en el comportamiento de la divisa.



¿Cuánto son 100 dólares en pesos colombianos hoy?

Con la TRM vigente de $3.858,63, el valor de 100 dólares estadounidenses equivale a $385.863 pesos colombianos. Esta conversión se realiza multiplicando el monto en dólares por la tasa oficial del día, que es la referencia utilizada para operaciones financieras, comerciales y tributarias en el país.

Este valor puede variar ligeramente si se realiza la conversión en casas de cambio, donde los precios de compra y venta suelen diferir de la TRM oficial. Por ejemplo, en Bogotá, el dólar se compra en promedio a $3.830 y se vende a $3.940; en Medellín, la compra está en $3.750 y la venta en $3.900; y en Cali, los valores son $3.850 para la compra y $3.990 para la venta. Esto significa que, dependiendo del canal utilizado, el valor de 100 dólares puede oscilar entre $375.000 y $399.000, aproximadamente.



La TRM es calculada diariamente con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano. Su valor tiene vigencia de 24 horas y es utilizado como referencia oficial para múltiples transacciones, incluyendo importaciones, exportaciones, pagos de obligaciones en moneda extranjera y reportes contables.



En lo que va del año, el dólar ha mostrado una tendencia a la baja. El 1 de enero de 2025, la TRM era de $4.409,15, lo que significa que el dólar ha perdido $550,52 en lo corrido del año, equivalente a una revaluación del peso colombiano del 12,49%. En comparación con el mismo día del año anterior, la caída ha sido de $458,10, lo que representa una variación interanual de -10,61 %.

Durante la jornada del viernes 24 de octubre, el dólar abrió en $3.902,00 y cerró en $3.881,90, con un promedio de $3.888,91. El volumen de negociación fue alto, con más de 1.500 millones de dólares transados en el mercado spot.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL