Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Declaran ilegal regla a propietarios en conjuntos residenciales: administración no lo puede prohibir

Declaran ilegal regla a propietarios en conjuntos residenciales: administración no lo puede prohibir

La administración tiene herramientas legales para exigir el pago de las cuotas de administración, pero hay ciertas prácticas que no se pueden realizar, según la ley en Colombia. Ojo a este dato.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 9 de oct, 2025
¿Puede la administración prohibir uso del parqueadero por mora? Qué dice ley en Colombia
Getty Images

