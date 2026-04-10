Precio del dólar hoy 10 de abril de 2026: así está la Tasa Representativa del Mercado este viernes

El precio del dólar en Colombia para este viernes 10 de abril de 2026 quedó fijado en 3.642,93 pesos, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado certificada por la Superintendencia Financiera con base en los datos del Banco de la República. Al comparar el precio del dólar de hoy con el registrado el jueves 9 de abril de 2026, se observa una diferencia al alza de 2,30 pesos. La TRM del jueves fue de 3.640,63 pesos, por lo que el ajuste de hoy equivale a una variación diaria de 0,06%.



El comportamiento entre ambos días muestra que el precio del dólar no rompe niveles relevantes. El umbral de los 3.700 pesos sigue sin ser superado y la cotización permanece lejos de los máximos observados en el primer trimestre. Este ajuste diario de 2,30 pesos se produce luego de una caída más marcada el miércoles 8 de abril, cuando la TRM había estado en 3.678,19 pesos, lo que dejó una diferencia acumulada de 35,26 pesos a la baja entre el 8 y el 10 de abril.

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Al ampliar la comparación hacia el comportamiento del precio del dólar en lo corrido de 2026, la lectura es más clara. El año comenzó el 1 de enero de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.757,08 pesos. Frente a ese punto de partida, el nivel actual de 3.642,93 pesos implica una caída acumulada de 114,15 pesos, equivalente a una variación de -3,04 % en lo que va del año.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.620 $ 3.680 Medellín $ 3.560 $ 3.710 Cali $ 3.600 $ 3.760 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.630 $ 3.670 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, dijo en Noticias Caracol que “en síntesis, el dólar enfrenta una semana donde el conflicto en Medio Oriente y la publicación del IPC de marzo serán los principales drivers de los mercados. La dinámica es clara: mientras persista la incertidumbre geopolítica y los precios del petróleo se mantengan en máximos de varios años, las expectativas de inflación seguirán al alza, la Fed mantendrá su postura cautelosa y el dólar conservará su prima de refugio. Sin embargo, cualquier señal de desescalada o alto al fuego podría revertir rápidamente esta dinámica, generando una corrección significativa en el crudo, un debilitamiento del dólar y un alivio para las monedas emergentes latinoamericanas".

Agregó: "Si se concretan avances diplomáticos y se produce una desescalada efectiva del conflicto en Medio Oriente, los precios del petróleo podrían corregir violentamente hacia la zona de USD 80-85 por barril en WTI. Este escenario aliviaría las presiones inflacionarias, reactivaría las expectativas de recortes de tasas de la Fed hacia el segundo semestre y debilitaría al dólar a nivel global. Adicionalmente, un IPC de marzo contenido reforzaría esta narrativa. Bajo este escenario, el peso colombiano se fortalecería hacia niveles de $3.580-3.620, apoyado por el retorno del apetito por riesgo y los flujos hacia activos emergentes".



El experto concluyó diciendo que "si el conflicto se intensifica, con una eventual prolongación de la interrupción del Estrecho de Ormuz o nuevos ataques a infraestructura energética, el petróleo podría escalar hacia USD 120-130 por barril, profundizando los temores de estanflación y eliminando por completo las expectativas de recortes de tasas para 2026. Si además el IPC de marzo sorprende al alza, la probabilidad de un alza de tasas hacia fin de año se dispararía. El dólar se fortalecería significativamente como activo de refugio, el VIX podría superar los 30 puntos y los commodities continuarían bajo presión. En ese caso, el peso colombiano enfrentaría presiones hacia $3.750-3.800, en un escenario donde ni siquiera los elevados precios del crudo lograrían compensar la salida de capitales desde mercados emergentes”.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL