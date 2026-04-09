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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy 9 de abril de 2026: así está la Tasa Representativa del Mercado este jueves

Precio del dólar hoy 9 de abril de 2026: así está la Tasa Representativa del Mercado este jueves

En comparación con la TRM de ayer, el precio del dólar hoy tuvo una variación del -1,02%. Consulte aquí cuál es el costo de la divisa en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Dólar hoy, 9 de abril de 2026, en Colombia: cómo está la TRM
Dólar hoy, 9 de abril de 2026, en Colombia: cómo está la TRM -
Getty Images

El precio del dólar en Colombia para este jueves 9 de abril de 2026 quedó fijado en 3.640,63 pesos, según la Tasa Representativa del Mercado certificada por la Superintendencia Financiera. La comparación inmediata es con el pasado miércoles 8 de abril, cuando el precio del dólar se ubicó en 3.678,19 pesos. Entre ambos días se registra una diferencia de 37,56 pesos a la baja. En términos porcentuales, el ajuste equivale a una variación diaria de -1,02%.

Al comparar el valor del jueves con el inicio de la semana, el precio del dólar acumula una disminución cercana a 35 pesos. La variación semanal se acerca al -1%, lo que refleja una corrección sostenida en pocos días. La TRM del lunes estaba por encima de 3.675 pesos. El movimiento de este jueves no puede analizarse sin mirar lo que ha pasado en lo corrido de 2026. El año comenzó con una Tasa Representativa del Mercado de 3.757,08 pesos el 1 de enero. Al comparar ese punto de partida con el precio del dólar de hoy, la diferencia es de 116,45 pesos. En porcentaje, el ajuste acumulado del año alcanza el -3,10%.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

CiudadPrecio de compraPrecio de venta
Bogotá D.C.$ 3.620$ 3.670
Medellín$ 3.550$ 3.700
Cali$ 3.600$ 3.760
Cartagena$ 3.750$ 3.980
Cúcuta$ 3.630$ 3.670
Pereira$ 3.730$ 3.800

¿Qué se espera del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, dijo en Noticias Caracol que “en síntesis, el dólar enfrenta una semana donde el conflicto en Medio Oriente y la publicación del IPC de marzo serán los principales drivers de los mercados. La dinámica es clara: mientras persista la incertidumbre geopolítica y los precios del petróleo se mantengan en máximos de varios años, las expectativas de inflación seguirán al alza, la Fed mantendrá su postura cautelosa y el dólar conservará su prima de refugio. Sin embargo, cualquier señal de desescalada o alto al fuego podría revertir rápidamente esta dinámica, generando una corrección significativa en el crudo, un debilitamiento del dólar y un alivio para las monedas emergentes latinoamericanas".

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Agregó: "Si se concretan avances diplomáticos y se produce una desescalada efectiva del conflicto en Medio Oriente, los precios del petróleo podrían corregir violentamente hacia la zona de USD 80-85 por barril en WTI. Este escenario aliviaría las presiones inflacionarias, reactivaría las expectativas de recortes de tasas de la Fed hacia el segundo semestre y debilitaría al dólar a nivel global. Adicionalmente, un IPC de marzo contenido reforzaría esta narrativa. Bajo este escenario, el peso colombiano se fortalecería hacia niveles de $3.580-3.620, apoyado por el retorno del apetito por riesgo y los flujos hacia activos emergentes".

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El experto concluyó diciendo que "si el conflicto se intensifica, con una eventual prolongación de la interrupción del Estrecho de Ormuz o nuevos ataques a infraestructura energética, el petróleo podría escalar hacia USD 120-130 por barril, profundizando los temores de estanflación y eliminando por completo las expectativas de recortes de tasas para 2026. Si además el IPC de marzo sorprende al alza, la probabilidad de un alza de tasas hacia fin de año se dispararía. El dólar se fortalecería significativamente como activo de refugio, el VIX podría superar los 30 puntos y los commodities continuarían bajo presión. En ese caso, el peso colombiano enfrentaría presiones hacia $3.750-3.800, en un escenario donde ni siquiera los elevados precios del crudo lograrían compensar la salida de capitales desde mercados emergentes”.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
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