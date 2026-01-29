En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Mañana, último sorteo jueves 29 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Dorado Mañana, último sorteo jueves 29 de enero de 2026: números ganadores

El Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 10:55 a.m. Prepare su billete y siga EN VIVO los resultados del sorteo de este jueves con la quinta cifra.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 29 de ene, 2026
Dorado Mañana 29 de enero de 2026: cuáles son los números ganadores
Dorado Mañana 29 de enero de 2026: cuáles son los números ganadores -
Freepik / Dorado Mañana

Este jueves, 29 de enero de 2026, el sorteo número 5331 del chance El Dorado Mañana se lleva a cabo. Recuerde que el sorteo se transmite en vivo a las 10:55 de la mañana a través de los canales autorizados en YouTube. Antes de la transmisión, es clave verificar que el boleto esté en buen estado y no presente tachones, enmendaduras o alteraciones, ya que este documento es el único soporte válido para reclamar el premio en caso de resultar ganador.

Números ganadores del Dorado Mañana, 29 de enero de 2026

Los números ganadores, según el sorteo de este jueves de El Dorado Mañana, son los siguientes:

  • Número mayor: 6425
  • Tres últimas cifras: 425
  • Dos últimas cifras: 25
  • Quinta cifra: 9

Este sorteo le da a miles de apostadores la oportunidad de llevarse el premio, pero ojo: solo gana quien acierte la combinación exacta, tal como está definida en las reglas. No basta con acercarse, la jugada debe coincidir al milímetro con la modalidad y el orden oficial. Ese detalle es lo que marca la diferencia entre celebrar… o quedarse con las manos vacías.”

Últimos resultados de El Dorado Mañana

FechaDorado Mañana
28 enero 20261105-0
27 enero 20269135-5
26 enero 20264228-4
24 enero 20264504-0
23 enero 20261942-3
22 enero 20265127-7
21 enero 20267314-6
20 enero 20268071-9
19 enero 20265003-3
17 enero 20269957-2
16 enero 20266133-2
15 enero 20267534-3
14 enero 20260145-0
13 enero 20266763-1
10 enero 20266925-0
09 enero 20263193-7
08 enero 20261317-5
07 enero 20269642-4
06 enero 20269776-8
05 enero 20261430-0
03 enero 20269216-5
02 enero 20263002-6

Modalidades disponibles para jugar el chance El Dorado

El reconocido sorteo Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a las preferencias de cada jugador. Cada modalidad cuenta con su propia tabla de premios, lo que significa que las ganancias varían según la opción elegida. El valor del premio final depende directamente del tipo de apuesta seleccionada y del monto invertido:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces.
  • 3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.
  • 3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.
  • 2 cifras 'pata': paga 50 veces.
  • 1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.

¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Mañana?

Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:

  • Estar en buen estado.
  • No tener tachones ni enmendaduras.
  • Incluir el reverso diligenciado.
  • Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe efectuarse exclusivamente en puntos autorizados, donde se garantiza la validación del tiquete y el cumplimiento de los protocolos establecidos. En el caso de valores más altos, pueden aplicarse procedimientos adicionales según el monto y el canal utilizado para la apuesta, ya sea físico o digital. Estas medidas se implementan siempre bajo la normativa vigente, con el fin de asegurar transparencia y seguridad en la transacción.

Cuando la apuesta se realiza por medios digitales, existe la posibilidad de recibir el pago mediante transferencia electrónica. Para acceder a esta opción, el usuario debe completar el proceso de verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador. Este procedimiento busca prevenir fraudes y garantizar que el desembolso llegue al titular legítimo de la jugada.

Es importante tener en cuenta que todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal aplicable. Esto implica la realización de retenciones obligatorias, las cuales pueden reducir el valor final recibido por el ganador. Por ello, se recomienda conocer previamente estas disposiciones para evitar sorpresas al momento de reclamar el premio.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

