Dorado Tarde hoy: resultados del viernes 9 de octubre de 2026; números ganadores

Los jugadores que siguen los sorteos de chance en Colombia estuvieron atentos este viernes 9 de octubre a una nueva edición de El Dorado Tarde, uno de los juegos de azar más consultados en Bogotá y Cundinamarca. Este sorteo forma parte de la familia de chances El Dorado y se caracteriza por realizarse durante la tarde, permitiendo a los apostadores conocer el resultado el mismo día.



Resultados de El Dorado Tarde hoy 9 de octubre de 2026

Número ganador:

Quinta cifra:

Quienes hayan realizado apuestas a cuatro cifras, tres cifras, dos cifras o una cifra deberán revisar su comprobante para verificar si obtuvieron algún premio conforme al plan de pagos autorizado para el juego de chance en Colombia. El resultado oficial de El Dorado Tarde corresponde al sorteo realizado este viernes y transmitido a través de Canal Uno, como ocurre habitualmente con este juego.



¿Qué es El Dorado Tarde?

El Dorado Tarde es una modalidad de chance en la que cada participante selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y apuesta una suma de dinero determinada. El objetivo es acertar total o parcialmente el número ganador que arroja el sorteo oficial. Este juego hace parte de los sorteos conocidos como El Dorado, que también incluyen las modalidades Mañana y Noche. El sistema es similar al de otros chances autorizados en Colombia y opera bajo las normas que regulan los juegos de suerte y azar en el país.

Uno de los aspectos que distingue a este chance es su horario. De acuerdo con la información de Paga Todo, El Dorado Tarde se juega de lunes a sábado en días no festivos y su sorteo se transmite a las 3:25 de la tarde. Una vez se realiza la extracción del número ganador, los resultados quedan disponibles a través de los canales oficiales para consulta de los apostadores. Para participar, el apostador debe acudir a un punto autorizado y elegir un número de cuatro cifras. Posteriormente define el valor que desea apostar y la modalidad en la que jugará. Las posibilidades de premio incluyen:



Acierto de una cifra

Acierto de dos cifras

Acierto de tres cifras

Acierto de cuatro cifras exactas

Modalidades combinadas según las reglas del operador

Cuánto paga El Dorado Tarde

El plan de premios publicado para este tipo de apuestas contempla pagos variables según la cantidad de cifras acertadas. Entre ellos figuran:



Una cifra: cinco veces lo apostado.

Dos cifras: 50 veces lo apostado.

Tres cifras pleno: 400 veces lo apostado.

Tres cifras combinado: 83 veces lo apostado.

Cuatro cifras superpleno: 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinado: 308 veces lo apostado.

Los interesados pueden realizar sus apuestas en los puntos autorizados de Paga Todo, con vendedores habilitados por la red comercial o mediante los canales dispuestos por el operador para Bogotá y Cundinamarca. Es importante conservar el comprobante original, ya que este constituye el soporte necesario para cualquier reclamación de premio.



Cómo reclamar un premio de El Dorado

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, el operador solicita cumplir varios requisitos. Entre ellos se encuentran ser mayor de edad, presentar el tiquete original ganador completamente diligenciado y entregar copia de la cédula de ciudadanía. Además, los ganadores cuentan con un plazo de hasta un año desde la fecha del sorteo para efectuar el cobro. Una vez vencido ese tiempo, el premio prescribe conforme a las condiciones establecidas para este juego. Finalmente, el chance en Colombia es un juego regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar autorizados en el país.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL