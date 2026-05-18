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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Remates de viviendas de la SAE con FNA: casas desde $38 millones; financiación de hasta el 90%

Remates de viviendas de la SAE con FNA: casas desde $38 millones; financiación de hasta el 90%

No hay límite de antigüedad del inmueble, por lo que se pueden financiar con el Fondo Nacional del Ahorro casas o apartamentos construidos hace varios años.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 18 de may, 2026
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Remates de viviendas SAE con FNA: casas desde $38 millones; financiación de hasta el 90%

Los remates de inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se han convertido en una opción para personas que buscan vivienda. En estos procesos se ofrecen casas, apartamentos y otros bienes que pasaron al Estado por procesos judiciales o administrativos. Con el apoyo del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), ahora es posible acceder a crédito para financiar hasta el 90% del valor del inmueble de su interés.

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En el portafolio hay casas, apartamentos, fincas, locales y bodegas ubicados en distintas regiones del país. Muchas de estas viviendas son usadas, es decir, ya fueron habitadas o tuvieron propietario. Los inmuebles pueden provenir de procesos como embargos, cobros de deudas o liquidaciones, lo que explica por qué se venden en condiciones distintas al mercado tradicional.

Cómo funciona la financiación hasta el 90% con el Fondo Nacional del Ahorro

El Fondo Nacional del Ahorro ofrece un crédito hipotecario para comprar vivienda usada, incluyendo los inmuebles gestionados por la SAE. Este crédito financia hasta el 90% del valor comercial de la vivienda, lo que reduce el dinero que se debe pagar al inicio. La financiación aplica para varios tipos de vivienda:

  • Vivienda de Interés Prioritario (VIP)
  • Vivienda de Interés Social (VIS)
  • Vivienda No VIS

Además, no hay límite de antigüedad del inmueble, por lo que se pueden financiar casas o apartamentos construidos hace varios años. El crédito está disponible para personas afiliadas al FNA, ya sea por cesantías o ahorro voluntario. También existe un rango de edad para solicitarlo, entre los 18 y 75 años al momento del otorgamiento

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El crédito funciona como un préstamo hipotecario. El monto aprobado depende de la capacidad de pago de la persona. El FNA ofrece dos opciones principales:

  • Crédito en pesos, con cuotas fijas
  • Crédito en UVR, con valores ajustados a inflación

Los plazos pueden ir desde 5 hasta 30 años, dependiendo de la modalidad elegida. Esto permite ajustar el pago mensual a los ingresos del solicitante.

Casas desde $38 millones en remates de la SAE con el Fondo Nacional del Ahorro

Para consultar los inmuebles que se encuentran en remate ingrese al link https://www.fna.gov.co/inmuebles-sae, donde encontrará todas las opciones disponibles. Estas son algunas:

Huila – Casa en venta

  • Dirección: Cl. 87 #1-21 Mz. F Lt. 13
  • Precio: $38.789.186,5
  • Área: 55 m²

Huila – Casa en venta

  • Dirección: Cl. 1C #32-33 Lt. 9 Mz. 52 Urb. Panorama Fase VII
  • Precio: $64.797.000
  • Área: 57 m²

Bogotá – Casa en venta

  • Dirección: Cl. 64A Sur No. 118N-76
  • Precio: $102.097.000
  • Área: 66 m²

Bogotá – Casa en venta

  • Dirección: Cl. 48Q Sur No. 1C-11 Este
  • Precio: $140.979.000
  • Área: 238 m²

Bolívar | Cartagena de Indias – Apartamento en venta

  • Dirección: Cl. 43 #13-71 Ap. 202
  • Precio: $140.349.416,3
  • Área: 76 m²

Valle del Cauca | Cali – Apartamento en venta

  • Dirección: Cra. 83A #48-45 Bl. D Ap. 302 (Brisas del Caney)
  • Precio: $213.985.000
  • Área: 61 m²

Cundinamarca | Fusagasugá – Casa en venta

  • Dirección: Cl. 1 #1-54 Lt. 3 Mz. I
  • Precio: $250.285.468
  • Área: 234 m²

Atlántico | Barranquilla – Casa en venta

  • Dirección: Cra. 18 #63C-114
  • Precio: $252.483.000
  • Área: 126 m²

Boyacá | Tunja – Casa en venta

  • Dirección: Cra. 7 #17-76/80
  • Precio: $286.651.000
  • Área: 269 m²

Si le interesa alguno de los inmuebles y desea un crédito hipotecario con el FNA, la recomendación es acercarse a una oficina de la entidad o hablar con un asesor.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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