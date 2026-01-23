Ofertas de empleo en Bancolombia: buenos beneficios, algunas vacantes no piden título profesional

En el inicio de 2026, Bancolombia es una de las organizaciones financieras más atractivas para quienes buscan empleo en Colombia. El grupo financiero, con más de siete décadas de trayectoria, continúa ampliando sus equipos de trabajo en diferentes áreas, desde atención al cliente y operaciones hasta tecnología, analítica de datos y sostenibilidad.

Lo más llamativo de las nuevas convocatorias es que no todas las vacantes exigen título profesional, lo que abre oportunidades laborales a personas con formación técnica, tecnológica o incluso con bachillerato, siempre que cuenten con las competencias y la disposición necesarias. Incluso, hay ofertas disponibles para aquellos estudiantes que están buscando dónde realizar sus prácticas y Bancolombia ofrece vacantes para personas con alguna discapacidad.



"¿Estás buscando nuevas oportunidades y ofertas laborales con las que puedas desarrollar tu máximo potencial y ser tu mejor versión? Buscamos personas que se sientan identificadas con nuestra cultura y los apasione los rasgos que nos caracterizan: la integridad, nuestros clientes, el desarrollo extraordinario, el crecimiento sostenible, el ser humano y el dinamismo", dijo Bancolombia en su sitio web. Agregó: "Queremos encontrar personas convencidas de que somos nosotros, el talento de la organización, los encargados de lograr lo que nos proponemos".



Ofertas de empleo en Bancolombia: estas son algunas vacantes

1. Banca de talentos asesor/a de servicios medio tiempo

Como asesor o asesora de servicios, el rol se enfoca en brindar una atención accesible, cercana, confiable y oportuna a clientes y usuarios. La labor incluye la ejecución de procesos transaccionales, la atención de requerimientos de posventa de baja complejidad y el acompañamiento a los clientes en la adopción digital, promoviendo el uso adecuado de los canales del banco.



Adicionalmente, el cargo requiere mantener una actualización permanente en el portafolio de productos financieros y no financieros, así como en las políticas de riesgo y los procedimientos necesarios para el correcto desempeño de las funciones asignadas.



Nivel académico: ser estudiante o graduado de un programa técnico o tecnológico, o estudiante universitario de carreras relacionadas con el sector financiero.

Experiencia comercial.

Experiencia en manejo de efectivo y administración de caja.

Habilidades en servicio y atención al cliente.

Residencia en Medellín o su área metropolitana.

¿Qué ofrece Bancolombia?

Pago anual correspondiente a 14,12 salarios legales y 4,28 salarios extralegales garantizados.

Remuneración variable, de acuerdo con el desempeño.

Hasta 20 días de vacaciones remuneradas por año.

Contrato a término fijo de seis meses.

Jornada laboral de tiempo parcial.

Acceso a planes de ahorro, opciones de financiación, exenciones bancarias, seguros y convenios, entre otros beneficios adicionales.

Un entorno que promueve el aprendizaje continuo, el trabajo colaborativo y el bienestar integral.

El proceso de selección tendrá una vigencia de un año, periodo durante el cual la persona podrá ser asignada a una vacante disponible.

2. Analista de negocios - semillero talento diverso

Esta iniciativa está orientada a facilitar el acceso a procesos de selección y oportunidades laborales dentro de la organización, garantizando entornos inclusivos, libres de sesgos y con igualdad de condiciones. Su propósito principal es fomentar la participación activa de personas con discapacidad en proyectos que generan impacto social, contribuyen al desarrollo del país y transforman realidades.

Desde este enfoque, se busca que cada persona se sienta valorada, representada y motivada a postularse, reconociendo su talento, su trayectoria y su manera única de aportar. Al hacer parte de esta iniciativa, se accede a diversos beneficios, entre ellos:

Al estar registrado en el semillero, algunas etapas del proceso de selección ya se encuentran adelantadas. Esto se traduce en menos trámites y un recorrido más corto hacia una nueva oportunidad laboral. Además, los perfiles inscritos son tenidos en cuenta con prioridad cuando se habilitan nuevas vacantes, lo que incrementa las posibilidades de vinculación.



¿Cuáles serán los principales retos del rol?

Ejecutar las distintas estrategias y acciones comerciales en el segmento corporativo, de acuerdo con las particularidades de cada Vicepresidencia Sectorial, mediante el análisis de información, la investigación de mercado y la coordinación de acciones con los EVC y áreas internas, asegurando la evolución del negocio, el buen desempeño del equipo comercial y el cumplimiento de los requerimientos de los entes internos y externos. Movilizar las acciones comerciales a partir de la comprensión de las necesidades del cliente y de su ciclo de negocio, apoyando la construcción de soluciones desde la propuesta de valor del banco, actuando como interlocutor con distintas áreas y participando en la materialización de estrategias y negocios. Apoyar al Gerente asignado en la construcción, implementación, seguimiento y dinamización de las acciones comerciales con las diferentes Vicepresidencias sectoriales. Ejecutar las acciones definidas junto con los EVC y las áreas de la Dirección General que requieran la participación del equipo comercial, así como aquellas que demanden articulación con gerentes comerciales de otros negocios. Canalizar observaciones, tendencias, riesgos y oportunidades de mejora relacionadas con productos, servicios, procesos y herramientas, generadas por el equipo comercial o desde la misma Gerencia, para su priorización por parte de los EVC o su gestión con las áreas responsables. Promover y facilitar el cumplimiento normativo, así como la adecuada atención de requerimientos internos y externos que involucren al equipo comercial. Impulsar el mejoramiento continuo en las formas de trabajo, comunicaciones, informes, herramientas e indicadores de la Gerencia y del equipo, con el fin de fortalecer la efectividad de las estrategias y acciones implementadas.

Requisitos indispensables

Contar con certificado de discapacidad.

Ser profesional en finanzas, contabilidad, administración de empresas o carreras afines.

Manejo de Power BI.

Dominio de Excel.

Conocimientos en bases de datos.

Uso de PowerPoint.

Habilidades y competencias

Buena capacidad de comunicación, trabajo en equipo y creatividad.

Enfoque en la autogestión y la autocapacitación.

Iniciativa, recursividad y disposición permanente para el aprendizaje continuo.

¿Qué ofrece Bancolombia?

Ingreso anual equivalente a 14,12 salarios legales y 4,28 salarios extralegales garantizados.

Remuneración variable de hasta el 47,37 % del salario anual, de acuerdo con los resultados.

Hasta 20 días de vacaciones remuneradas.

Acceso a planes de ahorro, alternativas de financiación, exenciones bancarias, seguros y convenios, entre otros beneficios.

Un entorno laboral que promueve el aprendizaje continuo, la colaboración y el bienestar integral.

3. Practicante universitario/a semillero de negocios: CREA - Bogotá

Durante la práctica, se participará activamente en las siguientes actividades:



Acompañar el relacionamiento con clientes de segmentos como Pymes y Preferencial, contribuyendo desde el análisis, el servicio y la asesoría integral. Apoyar la gestión comercial y financiera de los clientes, participando en la construcción de soluciones alineadas con sus necesidades, ciclos de vida y sectores económicos. Fortalecer el criterio de análisis financiero, la gestión del riesgo y los conocimientos relacionados con productos y servicios bancarios. Impulsar la adopción digital, promoviendo el uso de soluciones autogestionables por parte de los clientes. Participar en iniciativas de actualización de información, sistemática comercial y planes de negocio junto con diferentes equipos del banco. Contribuir desde el trabajo colaborativo, el aprendizaje constante y la búsqueda de mejores prácticas. Durante esta experiencia, se contará con acompañamiento permanente por parte del líder asignado y de un equipo dispuesto a orientar y apoyar el proceso de aprendizaje y desarrollo profesional.

Requisitos para la vacante

Ser estudiante activo de programas como Administración de Empresas, Economía o Finanzas.

Contar con interés genuino por el servicio al cliente y el entorno de los negocios.

Tener habilidades de comunicación, trabajo en equipo y pensamiento analítico.

Manejar herramientas ofimáticas básicas como Excel, PowerPoint y Word.

Residir en Bogotá o Medellín.

Estar habilitado por la universidad para realizar práctica profesional bajo la modalidad de contrato de aprendizaje.

Conocimientos básicos en productos bancarios.

Habilidades de negociación y cierre de ventas.

¿Qué ofrece Bancolombia?

Contrato de aprendizaje remunerado.

Duración de la práctica de seis meses, de acuerdo con lo establecido por la institución educativa.

Jornada laboral de tiempo completo.

Modalidad de trabajo híbrida o presencial, según el área asignada.

Acceso a exenciones bancarias, seguros, planes de ahorro y convenios educativos, culturales, comerciales y deportivos, entre otros beneficios.

Acompañamiento cercano para el desarrollo personal y profesional.

Acceso preferencial a futuras oportunidades laborales dentro del Grupo Bancolombia.

¿Cómo aplicar a las ofertas de empleo en Bancolombia?

Además de verificar si cumple con los requisitos según la oferta, lo único que debe hacer es ingresar a la página web oficial de Bancolombia, ubicar la vacante de su interés y hacer clic en el botón 'Aplicar' que se encuentra en la parte final de la vacante. Haga clic aquí para conocer todas las ofertas disponibles.

