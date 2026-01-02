Estos fueron los carros más vendidos en Colombia durante el 2025: vehículos eléctricos y más

El 2025 cerró para el sector automotor en Colombia con un giro claro hacia la recuperación y con un salto medible en tecnologías electrificadas. Según Fenalco y ANDI, el registro de 254.205 carros nuevos reflejó un crecimiento anual de 26,5% frente a 2024, un desempeño que devolvió el mercado a niveles previos a la pandemia y marcó un cierre de año particularmente dinámico. Diciembre se posicionó como el mejor mes del año con 30.135 matrículas, impulsado por estrategias comerciales, mayor disponibilidad de inventarios y el empuje del Salón del Automóvil, que fortaleció la intención de compra y aceleró decisiones de matrícula en el último tramo del año.

En paralelo, las tecnologías electrificadas ganaron peso: en el acumulado, eléctricos e híbridos alcanzaron cerca del 35% de los registros, frente al 26% de 2024, una ganancia de nueve puntos en un solo año. Dentro de ese avance, los eléctricos crecieron 115% y los híbridos 59%, consolidándose como motores de la recuperación y confirmando que la movilidad de bajas y cero emisiones dejó de ser un nicho para convertirse en una opción masiva en el país.



Con ese telón de fondo, el mercado eléctrico vivió sus mejores cifras históricas. El país superó las 19.000 unidades eléctricas en 2025, con un pico mensual en diciembre: 3.234 registros, que fue el máximo de la serie y evidenció el efecto combinado de mayores lanzamientos, promociones, canales de distribución más robustos y una conversación pública enfocada en eficiencia y costos totales de propiedad.



El segundo semestre mostró la aceleración más marcada, con meses como octubre (2.090) y noviembre (2.034) por encima de la barrera de 2.000 unidades, mientras septiembre cerró en 1.858. El liderazgo por marca recayó en BYD, que también escaló posiciones en el top de marcas del mercado total, y en líneas eléctricas su presencia fue dominante. Del lado híbrido, Toyota y otros fabricantes con oferta HEV y MHEV sostuvieron volúmenes altos, consolidando la participación cercana a un tercio del mercado en el acumulado anual.



Las marcas de carros más vendidas durante el 2025

La dinámica competitiva en 2025 estuvo marcada por una lucha cerrada entre los fabricantes tradicionales y la irrupción de nuevas tecnologías,. El escalafón de las cinco marcas con mayor participación de mercado acumulada, Según Fenalco y ANDI, quedó definido de la siguiente manera:



Kia: lideró el mercado con 34.063 unidades, obteniendo una participación del 13,4% y un impresionante crecimiento anual del 40,7%. Renault: ocupó la segunda posición con 33.658 registros, logrando el 13,2% del mercado y un aumento del 33% frente a 2024. Toyota: se mantuvo en el podio con 23.711 unidades (9,3% de participación), a pesar de una leve contracción del 12,2% en sus ventas anuales. Mazda: registró 21.565 vehículos, con una participación del 8,5% y un crecimiento del 20,1%. Chevrolet: cerró el grupo de los cinco primeros con 21.038 unidades y una participación del 8,3%.

Estas cinco compañías representaron, en conjunto, el 52,7% del total de vehículos matriculados durante todo el año 2025. Es relevante destacar también el crecimiento exponencial de marcas como BYD (137,2%) y Chery (428,6%), que reflejan la transformación hacia la movilidad sostenible en el país.



Los carros más vendidos en Colombia durante el 2025

A continuación, el listado oficial de las líneas de vehículos preferidas por los colombianos durante el año 2025, según Fenalco y ANDI:



Kia K3: 9.728 unidades (crecimiento del 65,4% vs 2024). Renault Duster: 9.021 unidades (crecimiento del 35,7%). Mazda CX-30: 8.814 unidades (crecimiento del 12,7%). Kia Picanto: 7.379 unidades (crecimiento del 27,5%). Toyota Corolla Cross: 7.360 unidades (variación del -2,0%). Foton BJ: 6.672 unidades (crecimiento del 58,8%). Chevrolet Onix: 6.256 unidades (crecimiento del 51,5%). Mazda 2: 5.700 unidades (crecimiento del 51,0%). BYD Yuan Up: 5.256 unidades (crecimiento histórico del 348,8%). Renault Kardian: 5.043 unidades (crecimiento del 151,0%).

Es digno de mención que las cinco líneas principales (Kia K3, Renault Duster, Mazda CX-30, Kia Picanto y Toyota Corolla Cross) representaron por sí solas el 16,6% del mercado total del año.



Los carros eléctricos más vendidos en Colombia durante 2025

Dentro del campo de vehículos eléctricos, ciertas referencias han logrado capturar la atención masiva de los compradores gracias a su tecnología y posicionamiento de precio:



BYD Yuan Up: con 5.256 unidades matriculadas, es el líder absoluto de este segmento. Su crecimiento del 348,8% respecto al año anterior es el más alto de todo el Top 20 de líneas nacionales. Hyundai Kona: se consolida como la segunda opción eléctrica más fuerte con 3.603 unidades y un crecimiento del 152,3%. BYD (marca): como fabricante, BYD domina el panorama eléctrico al posicionarse en el puesto número 10 del ranking general de marcas con 10.884 vehículos totales (incluyendo híbridos y eléctricos) y un crecimiento del 137,2%.

Este auge de los eléctricos está directamente relacionado con la expansión de la oferta y una mayor confianza del consumidor en la infraestructura de carga, permitiendo que un vehículo eléctrico como el BYD Yuan Up se sitúe incluso entre los 10 carros más vendidos del país sin importar el tipo de combustible.

El segmento de las SUV continúa siendo el motor del mercado, con 143.875 unidades registradas en el año y un crecimiento del 33,4%,. Le siguen los Automóviles con 63.223 unidades y las Pick Ups con 17.006 unidades,. En diciembre, el crecimiento más agresivo lo tuvieron las camionetas con un aumento del 77%. Geográficamente, el dinamismo se distribuyó de la siguiente manera:



Bogotá D.C.: se mantiene como el epicentro con 59.676 registros acumulados (crecimiento del 36,2%).

Antioquia: registró 44.869 unidades (crecimiento del 27,3%).

Cundinamarca: con 48.033 unidades, presentó un crecimiento del 8,7%.

A nivel regional, se destacan crecimientos atípicos en ciudades como Sincelejo, que en diciembre disparó sus registros en un 128,5%, seguida por Armenia y Villavicencio con el 64% cada una.

