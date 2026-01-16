Estos son los peajes que suben de precio en Colombia desde hoy, 16 de enero: lista completa

Desde este viernes 16 de enero de 2026 comenzó a regir el aumento en las tarifas de varios peajes del país operados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El ajuste responde principalmente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que cerró en 5,10%, y en algunos casos incluye incrementos adicionales previstos en los contratos de concesión.

Desde hoy, miles de conductores en Colombia pagan más por transitar por varias estaciones de peaje bajo administración de la Agencia Nacional de Infraestructura. La entidad confirmó que, a partir de este 16 de enero de 2026, entró en vigencia la actualización tarifaria anual, basada en la inflación del año anterior y en otros componentes contractuales aplicables a proyectos específicos.

De acuerdo con la ANI, el ajuste principal corresponde a la variación del IPC de 2025, fijado por el DANE en 5,10%, porcentaje que se aplica de forma general a los peajes a su cargo. Sin embargo, la entidad aclaró que un grupo de estaciones tendrá un aumento superior a este porcentaje, debido a procesos de normalización tarifaria y a esquemas graduales asociados al avance de obras.



Aumentos en peajes que comienzan hoy 16 de enero

El mayor número de incrementos empieza a regir precisamente este viernes. En primer lugar, se encuentran 15 peajes que, además del IPC, aplican un incremento complementario previsto en el Decreto 050 y en resoluciones del Ministerio de Transporte. Estos peajes son:



El Placer (Rumichaca – Pasto)

Cisneros (VINUS)

Aburrá (Autopistas Mar 1)

Machetá (Transversal del Sisga)

El Carmen (Puerta de Hierro – Cruz del Viso)

La Pintada (Pacífico 2)

Fusca (Accesos Norte)

Andes (Accesos Norte)

Unisabana (Accesos Norte)

Supía (Pacífico 3)

Puerto Berrío (Autopista Río Magdalena)

Boquerón I (Chirajara – Fundadores)

Boquerón II (Chirajara – Fundadores)

Naranjal (Chirajara – Fundadores)

Pipiral (Chirajara – Fundadores)

En estos casos, el valor final que pagan los usuarios resulta de la suma del IPC más el porcentaje adicional de normalización, definido individualmente para cada proyecto.



Los peajes en Colombia con ajuste por IPC

A este grupo se suman dos peajes que también inician hoy un incremento, compuesto por el IPC más un porcentaje gradual, relacionado con la entrega de unidades funcionales contempladas en los contratos de concesión:



Amagá (Pacífico 1)

Laberinto (Santana – Mocoa – Neiva)

La ANI explicó en un comunicado que este tipo de aumentos están directamente vinculados al desarrollo de las obras y a los compromisos adquiridos con los concesionarios.



Adicionalmente, los peajes pertenecientes al proyecto IP Conexión Antioquia–Bolívar también presentan un ajuste desde este 16 de enero. En este corredor, la actualización corresponde al IPC más un 2% adicional, con el objetivo de mantener esquemas de tarifas diferenciales para vehículos de servicio público y privado. Los peajes incluidos en este grupo son:



La Apartada

Manguitos

Purgatorio

San Carlos

Cedros

Mata de Caña

San Onofre

Incrementos en peajes que se adelantaron en enero

Aunque el bloque principal de aumentos entra en vigor hoy, la ANI recordó que algunos contratos establecen fechas distintas al 16 de enero. Por eso, varios peajes ya habían actualizado tarifas en días previos:



Desde el 1 de enero:

Copacabana

Las Palmas

Desde el 9 de enero:

Circasia

Corozal

Pavas

San Bernardo

Santágueda

Tarapacá I

Tarapacá II

Desde el 10 de enero:

Turbaco

Bayunca

Galapa

Gambote

Pasacaballos

Sabanagrande

Desde el 15 de enero:

El Roble

Albarracín

Tuta

Estos ajustes también responden a la actualización anual por IPC, en cumplimiento de los cronogramas definidos contractualmente.



