Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESTADOS UNIDOS
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Fecha y hora exacta en que dejará de funcionar Bre-B en Bancolombia: son cinco días de mantenimiento

Fecha y hora exacta en que dejará de funcionar Bre-B en Bancolombia: son cinco días de mantenimiento

La entidad bancaria anunció que entre el 4 y el 9 de septiembre realizará mantenimientos programados en la aplicación. Estas son las alternativas que puede usar.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 03, 2025 06:03 p. m.
Comparta en:
Bancolombia inicia la carga de llaves en Bre-B
Bre-B en Bancolombia estará en mantenimiento en Colombia: días y horas exactas. -
Getty Images