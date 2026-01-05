Minuto a minuto sobre Venezuela y comparecencia de Nicolás Maduro ante la Corte

El mundo continúa atento al desarrollado de la situación en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos y su traslado a territorio estadounidense, donde permanece detenido.

Maduro enfrentará cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma el cargo de presidenta encargada de Venezuela.



El líder venezolano y su esposa comparecerán este lunes por primera vez ante un juez federal en Manhattan. Maduro, de 63 años, está acusado de traficar cocaína hacia Estados Unidos, al igual que su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas tras ataques militares estadounidenses durante la madrugada del sábado 3 de enero, que incluyeron comandos en tierra, bombardeos aéreos y el despliegue de una imponente fuerza naval.

Detenido en una cárcel de Brooklyn, Maduro será presentado ante el juez al mediodía, dos días después de su captura en Caracas. En la nueva acta de inculpación en su contra se encuentran también su hijo "Nicolasito", el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.



Minuto a minuto: Nicolás Maduro comparece en Corte tras su captura y traslado a EE. UU.

7:24 a.m. Trasladan a Nicolás Maduro a la Corte

Se conocieron las primeras imágenes del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro siendo escoltado por funcionarios de la DEA durante su traslado desde la prisión en Brooklyn hacia un helicóptero que lo conducirá al lugar donde comparecerá, hacia el mediodía, en audiencia en el Distrito Sur de Nueva York para la lectura de los cargos en su contra.



En las imágenes se observa a Nicolás Maduro cojeando. Las autoridades de Estados Unidos lo señalan por los delitos de “conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”. También se observa a Cilia Flores custodiada por agentes. Ambos visten un overol color café, distintivo de los reos en Estados Unidos, y permanecen esposados.



Tras su llegada al área de los juzgados en Manhattan, la pareja fue trasladada a un vehículo blindado. Maduro ingresó con dificultad por problemas de movilidad en una pierna.

*Con información de EFE y AFP