Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Minuto a minuto sobre Venezuela y comparecencia de Nicolás Maduro ante la Corte

El presidente venezolano Nicolás Maduro comparece hoy ante un tribunal federal en Nueva York, dos días después de ser capturado y trasladado por fuerzas especiales de Estados Unidos.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 5 de ene, 2026
Fotos: Noticias Caracol

