Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Directora de ICBF se pronuncia sobre hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador

Directora de ICBF se pronuncia sobre hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador

Este viernes, después de 18 días desaparecida, fue hallada la niña Valeria Afanador sin vida. Su cuerpo fue hallado en cercanías del río Frío en el municipio de Cajicá, una zona donde ya habían hecho búsquedas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: agosto 29, 2025 05:05 p. m.
Directora de ICBF se pronuncia sobre hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, habló sobre hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador.
Colprensa/Gobernación de Cundinamarca

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación confirmó que se encontró el cuerpo de Valeria Afanador, niña de 10 años que estaba desaparecida desde el pasado 12 de agosto. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, dijo que el cuerpo fue encontrado en la tarde de este viernes 29 de agosto cerca al río Frío, en una zona que ya habían revisado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces", se lee en una publicación del gobernador.

"Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes", agregó Rey.

Lea: En sector donde se halló cuerpo de Valeria Afanador ya se habían hecho inspecciones: gobernador

¿Qué dijo la directora del ICBF sobre el hallazgo del cuerpo?

Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, también compartió un breve mensaje refiriéndose al hallazgo del cuerpo de la niña. "Bella Valeria, tu búsqueda terminó y el dolor empieza para los que esperanzados. Te pensamos jugando. Paz en tu familia", dijo la funcionaria.

En la mañana de este viernes, según recoge el medio El País, Cáceres había pedido para que se siguiera con una búsqueda intensa de la niña. “Para nosotros ella es muy especial, además de tener síndrome de Down y de ser una de las niñas que este país debe cuidar de manera especial, activamos la red de búsqueda del sector, trabajamos con nuestros canales y redes, todo se ha activado, realmente la manera como ha desaparecido nos tiene sorprendidos, porque en realidad hemos rescatado niños en unas circunstancias más complejas y ya deberíamos tener noticias de la niña".

Lea: Nuevos videos de desaparición de Valeria Afanador: recorridos antes de que se perdiera su rastro

Familia de Valeria Afanador denuncia "graves irregularidades" en investigación

La familia de la menor de edad había emitido un comunicado denunciando "graves irregularidades" en la investigación para encontrar a la niña. "Las autoridades (Fiscalía General, CTI y Policía Nacional) han actuado con inexcusable demora e ineficacia", se lee en el texto. Sobre el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en donde fue vista por última vez la niña, los padres aseguraron que rechazan que "haya tardado en notificar la ausencia de Valeria".

Los padres de la menor citan la advertencia que realizó la Defensoría del Pueblo, organismo que mencionó que "no se activaron a tiempo protocolos vitales: por ejemplo, la circular amarilla de Interpol para la localización fue emitida solo siete días después de la desaparición (un retraso “injustificado”, apunta la Defensoría) y no se activó inmediatamente el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para medidas de urgencia. Cada minuto perdido en la búsqueda de Valeria agrava el riesgo sobre su vida e integridad".

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

