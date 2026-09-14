Juan Carlos Hurtado renunció como presidente encargado de Ecopetrol

Renunció Juan Carlos Hurtado, que venía fungiendo como presidente encargado de Ecopetrol desde abril de 2026, cuando Ricardo Roa pidió una licencia para enfrentar los procesos penales por los que es investigado. Camilo Barco Muñoz, vicepresidente financiero, asumirá el cargo temporalmente. Estos movimientos directivos dentro de la petrolera estatal se dan a solicitud de la junta directiva extraordinaria que se realizó, tras conocerse audios en los que Hurtado se ve presuntamente involucrado en hechos de corrupción y horas antes de la Asamblea de Accionistas, que se realiza este 15 de septiembre y en la que elegirán los miembros de la junta directiva hasta 2029.

#LoÚltimo | Renunció el presidente (e) de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado. Su salida se produce horas antes de la asamblea extraordinaria de accionistas de la compañía.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ pic.twitter.com/RYIdh6FXgf — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 15, 2026

¿Qué revelan los audios?

En las grabaciones, divulgadas por el diario El Tiempo, se escucharía a Juan Carlos Hurtado con Manel Grau y un supuesto contratista hablando sobre “contratos, cargos de vicepresidentes y de negocios de Julián Caicedo, la pareja de Ricardo Roa”. El medio indica que “se menciona el interés en contratos de taladros a través de la figura de ‘obras por impuestos’”. También le pedirían al saliente presidente “que, cuando llegaras, echaras un cable a este tema (...). Y entre los dos conseguir gente, es la clave para el desarrollo de Ecopetrol”. Además, mencionan a alguien con el alias ‘Bachi’, “a quien le atribuyen presiones para nombrar a vicepresidentes en la estatal (pagando por el puesto), para obtener millonarios contratos”.



Gobierno de la Espriella presentaría estos nombres para la junta directiva

El Ministerio de Hacienda reveló unos nombres que, según la cartera, combinan continuidad operativa e institucional con perfiles capaces de responder simultáneamente a los retos que enfrenta Ecopetrol, como “recuperar disciplina financiera, profundizar la auditoría de posibles irregularidades y reconstruir la confianza y la reputación de la principal empresa del país”. (Lea también: Así es la estrategia de Abelardo de la Espriella para recuperar Ecopetrol y sus políticas económicas)

Se busca que busca que el exiministro Luis Felipe Henao Cardona continúe como presidente de la junta, así como Ricardo Rodríguez Yee y César Loza, representante de los trabajadores.



Entre los nuevos integrantes estarían Carlos Augusto Suárez, estratega de comunicación política del presidente De La Espriella; José Camilo Manzur Jattin, ingeniero civil con maestría en Economía y presidente de Asocodis; Jorge Alberto Jaller Jaramillo, ejecutivo con una extensa trayectoria en Grupo Éxito; Ludmila del Carmen Vergara, abogada con más de 25 años de experiencia en los sectores público, financiero, de infraestructura y construcción; Betzy Patricia Martínez, abogada con más de 25 años en los sectores público y privado; y Claudia Margarita Lafaurie, abogada experta en hidrocarburos, gas natural y generación eléctrica.



NOTICIAS CARACOL