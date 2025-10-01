Dian alerta modalidad de estafa con remates falsos de carros: usuario perdió más de $12 millones

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) emitió una comunicación oficial en la que advierte sobre una nueva modalidad de estafa digital que involucra la suplantación institucional mediante el uso de sitios web falsos. El caso más reciente, que llevó a la publicación del Comunicado No. 079, se relaciona con un ciudadano que perdió más de doce millones de pesos tras realizar pagos a personas que se hicieron pasar por funcionarios de la entidad, ofreciendo vehículos en supuestos remates judiciales.

La Dian informó que se detectó una operación fraudulenta a través del sitio web www.diancolombia.co, el cual no tiene ninguna relación con la entidad. Este portal fue utilizado para simular una plataforma oficial que ofrecía vehículos en remate, supuestamente gestionados por la Dian. El ciudadano afectado realizó consignaciones por más de $12.000.000 a cuentas personales, convencido de que estaba participando en un proceso legítimo de adquisición de bienes.

Los estafadores emplearon una estrategia de suplantación que incluyó el uso de nombres, números de cédula, correos electrónicos y teléfonos móviles falsos. Estos elementos fueron presentados como credenciales institucionales, lo que generó una apariencia de legalidad. La víctima fue contactada por canales informales, como mensajes de texto y correos electrónicos, en los que se le ofrecían vehículos a precios por debajo del mercado, bajo el argumento de que se trataba de remates judiciales.



Delincuentes suplantaron página web de la Dian

Ante la denuncia del ciudadano afectado, la Dian activó los protocolos establecidos para la atención de incidentes de ciberseguridad. La entidad realizó el reporte correspondiente a las autoridades competentes, incluyendo los organismos estatales encargados del monitoreo y bloqueo de sitios web fraudulentos. El portal www.diancolombia.co fue identificado como una amenaza digital y se inició el proceso para su desactivación.



La Dian reiteró que no realiza ventas de vehículos, remates judiciales ni subastas a través de plataformas externas o redes sociales. Toda la información oficial relacionada con bienes administrados por la entidad se publica exclusivamente en el portal www.dian.gov.co. Además, se recordó que la entidad no solicita pagos por WhatsApp ni por enlaces enviados por correo electrónico.



Recomendaciones de la Dian para no caer en estafas

Como parte de su estrategia preventiva, la DIAN incluyó en el comunicado una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía. Estas medidas buscan reducir el riesgo de que otras personas sean víctimas de fraudes similares. Entre las principales sugerencias se encuentran:



Como se mencionó anteriormente, tenga presente que la única página autorizada de la Dian es www.dian.gov.co. Se debe evitar el uso de sitios con nombres similares o terminaciones diferentes, como .com o .net. Confirmación de la autenticidad de la oferta: antes de realizar cualquier pago, es necesario verificar que la oferta provenga de una fuente legítima. Esto incluye confirmar la identidad del funcionario que realiza el contacto. Desconfianza ante ofertas urgentes o demasiado atractivas: los estafadores suelen utilizar tácticas de presión para inducir decisiones rápidas. Es importante tomarse el tiempo necesario para analizar la propuesta. Protección de la información personal: nunca se debe compartir datos financieros o personales por teléfono, correo electrónico o redes sociales, especialmente si la fuente no ha sido verificada. Denuncia de intentos de fraude: en caso de recibir una oferta sospechosa, se recomienda realizar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación o a través del portal oficial del CAI Virtual de la Policía Nacional.

Dian alerta sobre modalidad de fraude en la inscripción del RUT

Por otro lado, la Dian informó sobre una modalidad de fraude que se ha intensificado durante la temporada de declaración de renta. En esta ocasión, los delincuentes están enviando mensajes falsos que simulan provenir de la entidad, con el objetivo de engañar a los ciudadanos que buscan inscribirse o actualizar su RUT. Los mensajes llegan por canales como SMS, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea, y contienen enlaces que redirigen a páginas web fraudulentas que imitan el portal oficial de la Dian.

Una vez en estos sitios falsos, se solicita a los usuarios información personal y financiera, como números de documento, cuentas bancarias y contraseñas. Esta técnica, conocida como phishing, se basa en generar temor mediante advertencias sobre supuestas moras fiscales o sanciones inminentes, lo que induce a las personas a actuar sin verificar la autenticidad del mensaje.

La Dian aclaró que nunca solicita datos sensibles ni envía enlaces externos por mensajes de texto. Toda comunicación oficial se realiza exclusivamente a través de correos registrados en la plataforma, notificaciones en el portal web, sedes físicas y líneas autorizadas. Además, recordó que la inscripción o actualización del RUT debe hacerse únicamente en el sitio web oficial. Entre las recomendaciones emitidas por la entidad se destacan:



No abrir enlaces acortados ni que no pertenezcan al dominio oficial.

No entregar contraseñas ni datos bancarios por canales no verificados.

Verificar cualquier notificación directamente en el portal de la Dian.

Desconfiar de mensajes que presionan a actuar de inmediato.

Reportar cualquier intento de fraude a las autoridades competentes.

Esta nueva alerta refuerza el llamado a la ciudadanía para que mantenga una actitud preventiva frente a las comunicaciones digitales que aparentan ser oficiales. Recuerde que la suplantación institucional no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino que también compromete la seguridad de sus datos personales.



Canales oficiales de atención de la Dian

1. Página web oficial

URL: www.dian.gov.co

Desde este portal se accede a todos los servicios en línea, trámites, formularios, agendamiento de citas, verificación de correos, entre otros.

2. Aplicación móvil DIAN

Disponible para Android y iOS.

Permite consultar vencimientos, actualizar datos, verificar correos, presentar declaraciones, entre otros.

3. Chat en línea

Disponible en el portal web oficial.

Atención personalizada para trámites y consultas.

4. Líneas telefónicas de atención

Línea nacional principal: (+57 601) 307 8064

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. | sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Centro Nacional de Cobro: PBX 601 4823294 / Móvil (+57) 300 914 0830

Aduanas: (+57 601) 307 8065

Otras líneas por ciudad y seccional, se recomienda revisar la página web oficial

5. Buzones electrónicos

Para trámites específicos como devoluciones, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS). Acceso desde el portal web.

6. Redes sociales oficiales

Facebook: DIAN Colombia

Twitter/X: @DIANColombia

Instagram: @dian_colombia

YouTube: DIAN Colombia

LinkedIn: DIAN Colombia

7. Puntos de contacto físicos

Oficinas en todo el país para atención presencial.

Se requiere agendamiento de cita previa a través del portal web.

8. PQRS y denuncias

Formulario disponible en el portal web para presentar:



Peticiones

Quejas

Reclamos

Sugerencias

Felicitaciones

Denuncias

9. Verificación de correos electrónicos

Herramienta en el portal web para confirmar si un correo recibido proviene realmente de la Dian.

