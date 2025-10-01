En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DONALD TRUMP
LUIS NARANJO
CAROLINA CORCHO
VISA AMERICANA
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Dian alerta modalidad de estafa con remates falsos de carros: usuario perdió más de $12 millones

Dian alerta modalidad de estafa con remates falsos de carros: usuario perdió más de $12 millones

A la víctima se le ofrecían vehículos a precios por debajo del mercado, bajo el argumento de que se trataba de remates judiciales de la Dian. Aquí algunas recomendaciones de la entidad.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Dian alerta modalidad de estafa con remates falsos de carros
Dian alerta modalidad de estafa con remates falsos de carros -
DIAN - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad