Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / La infracción que muchos cometen sin saberlo y que en 2026 ya supera los $600 mil de multa

La infracción que muchos cometen sin saberlo y que en 2026 ya supera los $600 mil de multa

La Secretaría Distrital de Movilidad ya publicó la nueva tabla de autoliquidación de infracciones con los valores actualizados de 2026. Vea en cuánto quedaron las multas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 13 de ene, 2026
La infracción que muchos cometen sin saberlo y que en enero de 2026 ya supera los $600 mil
La infracción que muchos cometen sin saberlo y que en enero de 2026 ya supera los $600 mil. -
Getty Images

En Colombia, el Código Nacional de Tránsito establece una serie de normas y requisitos que todos los vehículos deben cumplir para garantizar la seguridad en las vías. Es por eso que, con el aumento del salario mínimo, la Secretaría Distrital de Movilidad actualiza las nuevas tarifas que aplicarán para las multas que se imponen en Bogotá, incluyendo las menos conocidas por los conductores.

Aunque la mayoría de conductores se preocupa por el mantenimiento de frenos, llantas y sistemas de iluminación, hay un componente que suele pasar inadvertido y que busca proteger la vida tanto del conductor como de los demás actores viales. Y es que es común ver en barrios, vías rurales y hasta autopistas una escena que no está relacionada directamente con exceso de velocidad: detenerse a reparar un vehículo en plena vía pública.

De acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, existen límites precisos sobre cuándo, dónde y cómo un automotor puede ser estacionado o intervenido mecánicamente. El desconocimiento de estas reglas puede terminar en una multa que, para este inicio de año, ya supera los 600.000 pesos, además de posibles consecuencias adicionales como la inmovilización del vehículo.

La práctica común por la que podría pagar multa de más de $600 mil

Aunque muchas personas asocian como una conducta "normal" el reparar un vehículo en la calle, en un parque o sobre un andén, esta práctica está prohibida, salvo en situaciones muy específicas. La norma parte de un principio básico: las vías están destinadas a la circulación y no pueden convertirse en talleres improvisados, porque esto pone en riesgo la seguridad vial, obstaculiza el tránsito y expone tanto al conductor como a peatones y otros actores de la vía.

La legislación solo contempla una excepción clara: cuando se trata de una emergencia o existe una imposibilidad física real de mover el vehículo. Es decir, fallas mecánicas súbitas que impiden continuar la marcha. Incluso en estos casos, la permanencia en la vía no es libre ni indefinida, pues el conductor igual está obligado a cumplir un procedimiento específico mientras se gestiona el traslado del automotor. Las principales exigencias de señalización preventiva incluyen.

  • Si la situación ocurre de día, deben ubicarse señales reflectivas visibles que adviertan a otros usuarios de la vía.
  • Si sucede de noche, es obligatorio encender las luces de estacionamiento y utilizar señales luminosas de peligro.
  • En zonas rurales, además, estas advertencias deben colocarse entre 50 y 100 metros adelante y atrás del vehículo, con el fin de dar tiempo suficiente a los demás conductores para reducir la velocidad o maniobrar.

De cuánto es la multa por reparar un vehículo en plena vía pública

La multa vigente es de $633.232 en Bogotá, una cifra que toma por sorpresa a muchos conductores cuando reciben el comparendo. En la mayoría de casos, el error no está en haber tenido una avería, sino en cómo se manejó la situación: no señalizar, ocupar la calzada cuando había espacio fuera de ella, permanecer más tiempo del permitido o realizar arreglos en lugares expresamente prohibidos. Si aplica a los descuentos señalados por la Secretaría, la multa podría salir más económica.

  • $316.600, con el 50% de descuento.
  • $474.900, con el 75% de descuento.

La Resolución 3027 de 2010 Ministerio de Transporte indica que estas reparaciones deben estar debidamente señalizadas y demarcadas a una distancia "entre cincuenta (50) y cien (100) metros adelante y atrás del vehículo". La infracción poco conocida contempla reparar un vehículo en vía pública, parque o acera, o hacerlo incluso en emergencia sin seguir el procedimiento establecido.

Consulta de multas de tránsito en Bogotá

Para los residentes de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad ofrece una plataforma específica para la consulta y pago de multas de tránsito. Este sistema permite a los ciudadanos verificar sus infracciones y realizar pagos de manera eficiente. Este es el paso a paso:

  • ingrese a la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (www.movilidadbogota.gov.co).
  • En el menú principal, seleccione 'Consulta y pago de comparendos'.
  • Haga clic en el botón 'Consulte aquí comparendos, acuerdos de pago y embargos'.
  • A continuación, aparecerá otra ventana donde deberá indicar el tipo y número de su documento de identidad para listar acuerdos de pago, embargos y/o pago de comparaciones que tiene pendientes.
  • Finalmente, haga clic en consultar.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

