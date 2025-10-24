En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
CONSEJO DE ESTADO
TIROTEO EN MAZURÉN
ROBO DEL LOUVRE
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Link para ver en tiempo real cómo van los servicios de Nequi y Bancolombia el 24 de octubre de 2025

Link para ver en tiempo real cómo van los servicios de Nequi y Bancolombia el 24 de octubre de 2025

Usuarios reportaron fallas al intentar ingresar a las aplicaciones de Nequi y Bancolombia, realizar transferencias o pagos con código QR, retirar dinero en cajeros y acceder a la banca virtual.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Link para ver en tiempo real cómo van los servicios de Nequi y Bancolombia el 24 de octubre de 2025
Link para ver en tiempo real cómo van los servicios de Nequi y Bancolombia el 24 de octubre de 2025
Nequi - Bancolombia - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad