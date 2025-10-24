Link para ver en tiempo real cómo van los servicios de Nequi y Bancolombia el 24 de octubre de 2025

La madrugada del viernes 24 de octubre de 2025 comenzó con una nueva interrupción masiva en los servicios digitales de Nequi y Bancolombia, dos de las plataformas financieras más utilizadas en Colombia. Desde las primeras horas del día, miles de usuarios reportaron fallas al intentar ingresar a las aplicaciones móviles, realizar transferencias, efectuar pagos con código QR, retirar dinero en cajeros automáticos y acceder a la banca virtual.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La situación generó una ola de quejas en redes sociales, donde las etiquetas #Nequi y #Bancolombia se convirtieron rápidamente en tendencia. Los reportes se multiplicaron desde las 2:30 a.m., con capturas de pantalla que evidencian errores de conexión, mensajes de servicio no disponible y bloqueos en transacciones básicas. Esta nueva caída ocurre apenas cuatro días después de una falla similar registrada el lunes 20 de octubre, atribuida a problemas en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), proveedor tecnológico de ambas entidades.



Fallas en Nequi y Bancolombia

Según los comunicados oficiales emitidos por Bancolombia, la falla de hoy se originó en uno de sus servidores, lo que ha provocado la suspensión temporal de varios servicios. La entidad aseguró que su equipo técnico está trabajando sin descanso para restablecer la normalidad lo antes posible. Mientras tanto, recomendó a los usuarios que cuentan con tarjeta de crédito realizar pagos y avances en cajeros de otros bancos, como medida provisional. [eltiempo.com]

Por su parte, Nequi, que opera bajo la infraestructura de Bancolombia, también presentó intermitencias y bloqueos en sus servicios. Al intentar ingresar a la aplicación, muchos usuarios recibieron el mensaje: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde o consulta en Nequi.com”. Esta notificación indica que la plataforma continúa presentando problemas de acceso, afectando funciones como envíos entre cuentas, retiros, recargas, pagos por PSE y uso de la tarjeta Nequi.



¿Cómo consultar el estado de los servicios de Nequi y Bancolombia en tiempo real?

Ante la incertidumbre generada por estas fallas, tanto Bancolombia como Nequi han habilitado plataformas oficiales para que los usuarios puedan verificar en tiempo real el estado de sus servicios. Estas herramientas permiten conocer qué canales están operativos, cuáles presentan intermitencias y cuáles se encuentran fuera de servicio.



Estado de los servicios de Nequi

Nequi cuenta con una página dedicada al monitoreo de su sistema, actualizada cada 20 minutos por su equipo técnico. Haga clic aquí para consultar. Allí se puede consultar el estado de funciones como:



Ingreso a la app

Envíos entre Nequis

Envíos a Bancolombia

Retiros

Recargas

Pagos por PSE

Tarjeta Nequi

Pagos con QR entre cuentas

Estado de los canales de Bancolombia

Hasta el momento, Bancolombia no ha habilitado una opción para conocer en tiempo real el estado de sus servicios; sin embargo, la entidad mantiene una comunicación constante con sus usuarios a través de las redes sociales, especialmente en X. El pasado lunes, el banco había implementado un tablero dinámico donde los usuarios pueden verificar la disponibilidad de sus principales canales de transacción, incluyendo:



App Bancolombia

Sucursal Virtual Personas

Cajeros automáticos

Corresponsales bancarios

Pagos con datáfonos

Transferencias entre cuentas y a otros bancos

La caída de Nequi y Bancolombia ha afectado a millones de colombianos que dependen de estas plataformas para sus transacciones diarias. Desde pagos de transporte y compras en comercios, hasta transferencias entre familiares y pagos de servicios, la interrupción ha generado retrasos, bloqueos y frustración, que no es para menos.



En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, los reportes se han concentrado en la imposibilidad de iniciar sesión, realizar envíos entre cuentas y utilizar los cajeros automáticos. Algunos usuarios han expresado su preocupación por no poder acceder a sus fondos, mientras que otros han optado por utilizar tarjetas físicas en establecimientos que aún permiten pagos con datáfono.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL