Caída de Bancolombia y Nequi: explican cuál es el único servicio que sigue disponible hoy

Desde aproximadamente las 3 de la madrugada de este viernes 24 de octubre, los usuarios de las plataformas móviles de Nequi y Bancolombia reportan fallos que les han impedido pagar facturas, enviar dinero o hacer transacciones en general desde tales aplicaciones. Los usuarios afectados, quienes se han pronunciado desde múltiples redes sociales, notifican que desde el ingreso a las apps se presentan fallas que impiden llevar a cabo cualquier operación.

Pasadas casi cuatro horas desde que se hizo el primer registro de fallos, la empresa Bancolombia se pronunció y dio a conocer que toda esta serie de problemas presentados obedece al fallo en uno de sus servidores. Por lo anterior, explicó que el equipo técnico de la compañía ya inició con los respectivos procedimientos para solucionar las fallas en el menor tiempo posible. Se conoce que la gran mayoría de las transacciones que ofrece la plataforma, e incluso el uso de tarjetas débito de la entidad, presentan fallas.

Como única alternativa fija para evitar estas intermitencias o dolores de cabeza por fallos en el servicio, Bancolombia explicó que sus usuarios pueden usar su tarjeta de crédito para hacer pagos y avances en cajeros de otros bancos, no sin antes dejar la claridad de que el dinero y la información de todos los usuarios se encuentran completamente seguros y las fallas no inciden en tales datos.



"Esta mañana detectamos una falla en uno de nuestros servidores que ha afectado el funcionamiento de varios servicios. Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible. Mientras tanto, estaremos informando a nuestros clientes en tiempo real sobre los avances y los servicios que siguen disponibles. Entre tanto, aquellos que tienen tarjeta de crédito, pueden hacer pagos y avances en cajeros de otros bancos. Queremos que tengas tranquilidad: tu dinero y tu información están completamente seguros", dijo la compañía.

Por su parte, desde la plataforma de Nequi persiste el reporte de la caída en todos sus servicios de la siguiente manera:



Ingreso a la app de Nequi: sin servicio.

Envíos entre Nequi, Bancolombia y demás bancos: sin servicio.

Retiros en cajeros o corresponsales: sin servicio.

Recargas mediante PSE o corresponsales: sin servicio.

Tarjeta Nequi: sin servicio.

QR Entrecuentas: sin servicio.

"En este momento tenemos inconvenientes en todos nuestros canales digitales personas, empresas y canales físicos. Mientras lo resolvemos, usa tus tarjetas de crédito para comprar en comercios. Estamos trabajando en reestablecer el servicio lo más pronto posible. Gracias por tu paciencia", se lee en un nuevo aviso publicado en la interfaz de la plataforma de Bancolombia.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO