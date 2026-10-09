Lotería de Santander: resultados de hoy viernes, 9 de octubre de 2026; premio mayor

La noche de este viernes 9 de octubre se realizó una nueva edición de la tradicional Lotería de Santander, uno de los sorteos más reconocidos del país y que cada semana entrega miles de millones de pesos en premios a los apostadores. El sorteo 5091 despertó gran expectativa entre los jugadores que adquirieron sus billetes con la esperanza de quedarse con el premio mayor o alguno de los numerosos premios secos incluidos en el plan de premios. La lotería santandereana, que supera el siglo de trayectoria, se juega todos los viernes en horario nocturno y ofrece múltiples oportunidades de ganar gracias a las diferentes categorías de premios que complementan el acumulado principal.



Resultados de la Lotería de Santander hoy 9 de octubre de 2026

Este fue el número ganador del premio mayor de $6.000 millones de pesos de la Lotería de Santander:



Número ganador:

Serie:

Además del premio mayor, durante el sorteo fueron entregados los diferentes premios secos y aproximaciones contemplados en el plan oficial de premios de la lotería. Los jugadores que compraron billete completo o fracciones deben revisar cuidadosamente el número y la serie impresos en sus billetes para verificar si resultaron favorecidos con alguno de los premios distribuidos durante la jornada.

La mecánica de esta lotería es sencilla. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres números. Para quedarse con el premio mayor es necesario acertar exactamente ambas combinaciones de acuerdo con el resultado oficial del sorteo. Asimismo, quienes no coincidan de manera exacta con el premio mayor pueden resultar beneficiados por medio de aproximaciones o premios secos, lo que amplía considerablemente las posibilidades de obtener una ganancia.



Plan de premios de la Lotería de Santander

Además del premio mayor de $6.000 millones, la lotería cuenta con una amplia bolsa de premios que se distribuye entre diferentes categorías. El plan oficial incluye un seco de $500 millones, tres secos de $300 millones, cuatro secos de $200 millones, siete secos de $100 millones, diez secos de $50 millones, quince secos de $20 millones, diecisiete secos de $10 millones y veinte secos de $5 millones. A esto se suman premios por aproximación al número ganador, entre ellos el mayor invertido, las tres primeras cifras, las tres últimas cifras, las dos primeras cifras, las dos cifras centrales, las dos últimas cifras y la última cifra del premio mayor. También existen reconocimientos para quienes aciertan determinadas aproximaciones con series diferentes.

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La Lotería de Santander realiza sus sorteos todos los viernes y la transmisión oficial se lleva a cabo a las 11:00 de la noche. Cada semana miles de apostadores siguen el sorteo desde diferentes regiones del país para conocer si su billete resultó ganador. Precisamente este viernes 9 de octubre se llevó a cabo el sorteo número 5091, correspondiente al calendario oficial de la entidad. Los interesados en participar pueden adquirir sus billetes a través de loteros autorizados, distribuidores oficiales y puntos de venta habilitados en diferentes ciudades del país. De igual manera, la entidad dispone de canales digitales y aplicaciones oficiales para facilitar la compra de números desde dispositivos móviles.



Antes de realizar cualquier compra, la recomendación es verificar que el vendedor esté autorizado para garantizar la validez del billete y el posterior cobro de los premios en caso de resultar ganador. De otro lado, para reclamar un premio es indispensable presentar el billete o la fracción original en buen estado, junto con el documento de identidad del ganador. Dependiendo del monto obtenido, la lotería puede solicitar documentación adicional para completar el proceso de validación y pago. La entidad también recuerda que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a las retenciones establecidas por la legislación colombiana para las ganancias ocasionales.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL