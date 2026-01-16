Multa por ignorar el pico y placa en Medellín supera los $800 mil: podrían inmovilizarle el vehículo

Luego de la pausa decretada durante la temporada de fin de año, la Alcaldía de Medellín confirmó que el pico y placa volverá a operar con normalidad desde el lunes 19 de enero de 2026. La restricción, que estuvo suspendida desde el 23 de diciembre de 2025, se reactivará bajo las mismas condiciones que rigieron en el segundo semestre del año anterior y aplicará de lunes a viernes entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

Con el regreso de la medida también se reactivan de manera plena los controles y las sanciones. La Secretaría de Movilidad informó que no habrá fase pedagógica, por lo que desde el primer día los conductores que transiten en horarios y fechas restringidas estarán sujetos a comparendo e inmovilización del vehículo.



Multa por ignorar el pico y placa en Medellín supera los $800 mil

Uno de los puntos centrales del retorno del pico y placa en 2026 es el régimen sancionatorio. "La Administración Distrital recuerda que el incumplimiento de esta norma generará una sanción equivalente a medio Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), además de la inmovilización del vehículo", indicó la Alcaldía en un comunicado. La cifra representa para el año 2026 un valor de $875.452.

A la cifra de la multa se suman otros costos que pueden incrementar de manera considerable el impacto económico para el infractor. En caso de inmovilización, el conductor deberá asumir los gastos asociados al servicio de grúa y a la permanencia del vehículo en los patios oficiales, valores que varían según el tipo de automotor y el número de días que permanezca retenido.



Con el restablecimiento del pico y placa, los operativos de control se intensificarán en corredores principales, vías barriales y zonas de alta congestión. La Secretaría de Movilidad anunció que se mantendrán puestos de control fijos y móviles, apoyados en agentes de tránsito y herramientas tecnológicas para la identificación de placas. Las autoridades señalaron que el objetivo es garantizar el cumplimiento de la norma y evitar que la reactivación de la medida se vea afectada por altos niveles de evasión.



Cómo funcionará la restricción del pico y placa en Medellín

El pico y placa se aplicará de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. Para vehículos particulares, camperos, motocarros y cuatrimotos, la rotación depende del último número de la placa. En el caso de motocicletas, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores, la restricción se define según el primer dígito. La rotación vigente será la siguiente:



Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

Este esquema se mantendrá hasta que la Alcaldía expida el decreto correspondiente al primer semestre de 2026, que usualmente se publica semanas después del inicio del año.



Vías exentas y zonas donde sí se aplica

La medida operará en la mayoría de las vías urbanas, incluidos los barrios, sin excepción por sectores. No obstante, se conservarán varios corredores exentos debido a su carácter regional o nacional. Entre las vías donde no se aplicará el pico y placa se mantienen:



La avenida Regional

La vía Las Palmas

La vía a Occidente

Los corredores de los corregimientos

Las conexiones de la avenida 33 y la calle 10

La Secretaría de Movilidad aclaró, sin embargo, que algunos tramos de la avenida Regional y de la Autopista Sur que se encuentran bajo jurisdicción de municipios como Bello e Itagüí no están cobijados por estas exenciones, debido a decisiones autónomas de esas administraciones locales.



Vehículos exentos del pico y placa en Medellín

Además de los corredores específicos, continuarán exceptuados del pico y placa varios tipos de automotores contemplados en la normativa vigente. Entre ellos se encuentran:



Vehículos de emergencias y rescate

Transporte público y especial

Vehículos de carga

Automotores de valores

Vehículos de medios de comunicación acreditados

Carros y motos eléctricos, híbridos o a gas, y demás categorías definidas en los decretos distritales

Estas exenciones se mantienen bajo las condiciones establecidas por la Secretaría de Movilidad y están sujetas a verificación por parte de las autoridades de tránsito.



¿Cuándo cambian el pico y placa en Medellín?

El esquema de pico y placa en Medellín se modifica dos veces al año. El actual modelo entró en vigencia el 4 de agosto de 2025 y corresponde al segundo semestre. Para el primer semestre de 2026, la Alcaldía aún no ha publicado el decreto con la nueva rotación, pero se espera que este sea divulgado a finales de enero o comienzos de febrero.



Mientras se emite la actualización oficial, los conductores deberán regirse por la rotación vigente y mantenerse atentos a los canales institucionales de la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co