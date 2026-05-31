Adulta mayor llora tras enviar $700 mil al Nequi equivocado: "Por favor, devuélvanme la platica"

Una historia que mezcla angustia, error humano y solidaridad ciudadana se ha vuelto viral en Colombia en las últimas horas. Una adulta mayor en Pereira protagoniza un caso que ha generado conmoción en redes sociales, luego de que, por equivocación, transfiriera $700.000 a una cuenta de Nequi que no correspondía al destinatario correcto.



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Adulta mayor transfiere dinero por error en Nequi

El hecho ocurrió al parecer el pasado 30 de mayo, cuando la mujer intentaba enviar el dinero a su hijo. Sin embargo, un error al digitar el número hizo que la suma terminara en manos de un completo desconocido, dejando a la familia en una difícil situación económica.

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De acuerdo con el testimonio difundido en un video que circula en redes sociales, la transferencia se realizó al mediodía. Minutos después, la mujer y sus acompañantes se percataron del error, pero ya era demasiado tarde para revertir la operación, ya que estas plataformas no permiten cancelar el envío una vez confirmado. El dinero tenía un destino específico: ayudar a su hijo, quien se encuentra privado de la libertad y requería esos recursos de manera urgente.

En el video, grabado por una persona cercana que decidió hacer pública la situación, se observa a la adulta mayor visiblemente afectada, mientras otra mujer explica el caso y solicita ayuda para ubicar al receptor del dinero. “El señor Yosué Cuba, tenemos a esta señora que hizo al mediodía una recarga por error a este Nequi de valor de 700 mil pesos para su hijo que se encuentra preso. La señora está desesperada porque la verdad son personas de bajos recursos y necesitan ese dinero”, se escucha decir a una mujer en el video que se hizo viral.



Pero el número toca repetirlo dos veces, muy agüevada — Jessica Ospina (@Jessica28888779) May 30, 2026

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“Devuélvanme la platica”: el clamor de la abuelita que se hizo viral

El momento más conmovedor del caso es el testimonio directo de la mujer, quien, entre lágrimas, hace un llamado a la persona que recibió el dinero por error. Su frase, simple pero contundente, se ha convertido en el símbolo de la historia: “¡Por favor, devuélvanme la platica!”.

Hasta el momento, no se conoce una respuesta oficial por parte de la persona que recibió el dinero. Tampoco se ha confirmado si la familia ha iniciado un proceso formal para intentar recuperarlo a través de canales institucionales. Mientras tanto, el caso sigue circulando en redes sociales, donde continúa sumando visualizaciones y mensajes de apoyo. La esperanza de la mujer permanece puesta en que su llamado llegue a buen puerto.

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ÁNGELA URREA PARRA

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