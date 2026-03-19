¿Cuánto paga Bancolombia por un CDT de $1 millón en marzo de 2026? Tasas actualizadas

Los Certificados de Depósito a Término, conocidos como CDT, siguen siendo una de las formas más utilizadas para invertir dinero sin asumir riesgos altos. En Colombia, este producto financiero funciona como un acuerdo entre una persona y una entidad bancaria: se deposita una suma fija de dinero durante un plazo definido y, a cambio, el banco paga intereses que se calculan con una tasa previamente pactada. Este tipo de inversión resulta útil para quienes desean saber con anticipación cuánto recibirán y en qué fecha, dado que la rentabilidad no cambia mientras el CDT esté vigente. Así funciona tanto en el CDT físico como en el CDT desmaterializado o en las opciones de inversión virtual que hoy ofrecen varios bancos, entre ellos Bancolombia.

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Los CDT están cubiertos por el Seguro de Depósitos de Fogafín hasta por $50 millones por depositante y por entidad, lo que añade un nivel adicional de seguridad. El capital queda inmovilizado durante el tiempo elegido y solo se recibe al vencimiento, por lo que el inversionista debe planear con anticipación sus necesidades de liquidez.



CDT Físico Bancolombia

El CDT físico es la modalidad tradicional mediante la cual el inversionista recibe un documento en papel que certifica la existencia de su depósito a término. Esta opción funciona bajo el mismo principio básico de cualquier CDT: el dinero se inmoviliza durante un plazo pactado y se devengan intereses con una tasa fija establecida desde el inicio. Aunque conserva un formato más clásico, sigue siendo utilizado por personas que prefieren tener un soporte tangible de su inversión o que realizan sus trámites principalmente en oficinas.



La operatividad del CDT físico implica que el manejo del certificado requiere mayor cuidado, ya que, aunque la inversión esté registrada en el sistema bancario, el documento puede extraviarse o deteriorarse. Esta es una de las razones por las cuales el producto ha perdido protagonismo frente a alternativas más modernas. Sin embargo, continúa disponible para quienes valoran procesos presenciales o no utilizan canales digitales con frecuencia, ofreciendo estabilidad en las condiciones pactadas durante todo el plazo.



CDT Desmaterializado Bancolombia

El CDT desmaterializado funciona sin certificado físico, ya que toda la información de la inversión queda registrada de manera electrónica dentro del sistema del banco. Esta modalidad evita problemas asociados a pérdida, robo o manipulación del documento, lo que incrementa la seguridad y facilita la administración del título. El funcionamiento financiero es idéntico al del CDT físico: se acuerda un plazo fijo y una tasa efectiva anual que permanece estable hasta el vencimiento.



Este tipo de CDT resulta apropiado para quienes prefieren hacer seguimiento a sus inversiones sin depender de un soporte físico y desean simplificar su relación con los productos financieros. Al estar integrado en los sistemas automatizados del banco, permite una gestión más sencilla al momento de consultar valores, renovar el título o trasladar la información a otros canales. Además, su formato digital lo hace compatible con plataformas y simuladores que permiten conocer los rendimientos estimados antes de invertir.



Inversión Virtual Bancolombia (CDT Virtual)

La Inversión Virtual de Bancolombia permite abrir un CDT completamente en línea a través de la página web o la aplicación móvil del banco. El usuario puede elegir el monto, el plazo y visualizar las tasas disponibles mediante un simulador digital, lo que facilita comparar opciones y proyectar los rendimientos antes de realizar la apertura. Esta modalidad ofrece una experiencia ágil y está especialmente diseñada para quienes gestionan la mayor parte de sus finanzas desde canales digitales.

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A diferencia del CDT físico, la Inversión Virtual evita desplazamientos y permite operar en cualquier momento. También permite consultar el estado del CDT y los intereses acumulados de manera inmediata desde la plataforma. En el contexto de 2026, esta modalidad ha ganado relevancia por su facilidad de uso y por el acceso directo a tasas actualizadas, lo que ayuda al inversionista a tomar decisiones informadas sin depender de procesos presenciales o documentos impresos.



Tasas de los CDT de Bancolombia para 2026

Bancolombia actualizó las tasas para invertir en estos productos. Noticias Caracol le comparte las tasas de interés del CDT Físico e Inversión Virtual:



CDT Físico

Monto 30 días* 60 días 90 días 120 días 180 días 240 días 360 días > 540 días $1.000.000 hasta $9.999.999 0,10% 0,15% 7,05% 7,60% 8,00% 8,20% 8,20% 8,30% $10.000.000 hasta $49.999.999 0,10% 0,15% 8,15% 8,30% 8,65% 8,80% 8,80% 8,85% $50.000.000 hasta $199.999.999 0,10% 0,15% 8,20% 8,35% 8,70% 8,85% 8,85% 8,90% $200.000.000 hasta $499.999.999 0,10% 0,15% 8,25% 8,40% 8,75% 8,90% 8,90% 8,95% $500.000.000 hasta $5.000.000.000 0,10% 0,15% 8,30% 8,45% 8,80% 8,95% 8,95% 9,00%

Inversión Virtual Bancolombia

Monto / Plazo 30-59 días 60-89 días 90-119 días 120-149 días 150-179 días 180-239 días 240-359 días 360-539 días 540-719 días 720-1079 días 1080-1439 días 1440-1799 días $500.000 hasta $4.999.999 8,45% 8,55% 8,95% 9,10% 9,35% 9,65% 9,85% 10,05% 10,20% 10,15% 10,15% 10,15% $5.000.000 hasta $19.999.999 8,50% 8,60% 9,00% 9,15% 9,40% 9,70% 9,90% 10,10% 10,30% 10,25% 10,25% 10,25% $20.000.000 hasta $49.999.999 8,65% 8,75% 9,15% 9,30% 9,55% 9,85% 10,05% 10,25% 10,40% 10,35% 10,35% 10,35% $50.000.000 hasta $199.999.999 8,80% 8,90% 9,30% 9,45% 9,70% 9,95% 10,15% 10,35% 10,50% 10,45% 10,45% 10,45% $200.000.000 hasta $499.999.999 8,85% 8,95% 9,35% 9,50% 9,75% 10,00% 10,20% 10,40% 10,45% 10,50% 10,50% 10,50% $500.000.000 hasta $999.999.999 9,00% 9,10% 9,50% 9,65% 9,90% 10,15% 10,35% 10,55% 10,60% 10,60% 10,60% 10,60% $1.000.000.000 hasta $4.999.999.999 9,05% 9,15% 9,55% 9,70% 9,95% 10,20% 10,40% 10,60% 10,65% 10,65% 10,65% 10,65% Mayor a $5.000.000.000 9,10% 9,20% 9,60% 9,75% 10,00% 10,25% 10,45% 10,65% 10,70% 10,70% 10,70% 10,70%

¿Cuánto paga Bancolombia por un CDT de $1 millón de pesos?

Con plazos de 120, 240, 360, 540 y 720 días, Noticias Caracol usó el simulador para conocer las ganancias que usted recibiría por un Certificado de Depósito a Término físico e Inversión Virtual en Bancolombia. Estos fueron los resultados:



CDT Físico

Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 7.60%

Total más ganancias: $1.023.728

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 8.20%

Total más ganancias: $1.581.787

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 8.20%

Total más ganancias: $1.078.720

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 8.30%

Total más ganancias: $1.121.966

Inversión Virtual Bancolombia

Plazo: 120 días

Tasa efectiva anual: 9.1%

Total más ganancias: $1.029.457

Plazo: 240 días

Tasa efectiva anual: 9.85%

Total más ganancias: 1.064.636

Plazo: 360 días

Tasa efectiva anual: 10.05%

Total más ganancias: $1.100.500

Plazo: 540 días

Tasa efectiva anual: 10.2%

Total más ganancias: $1.156.840

Plazo: 720 días

Tasa efectiva anual: 10.15%

Total más ganancias: $1.213.300

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL