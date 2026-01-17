Ofertas de empleo en la Dian: hay 1.990 vacantes, muchas de ellas sin experiencia; cómo postularse

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) abrió uno de los procesos de selección más amplios de los últimos años para vincular nuevo personal a su planta. A través del Concurso DIAN 2676, la entidad ofrece 1.990 vacantes en distintos niveles y regiones del país, tanto para aspirantes con experiencia como para personas que buscan su primer empleo en el sector público.

¿En qué consisten las ofertas de empleo de la Dian?

El Proceso de Selección Dian 2676 fue convocado oficialmente mediante el Acuerdo 21 de 2025 expedido por la CNSC. Su objetivo es proveer de manera definitiva cargos vacantes pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la Dian, en modalidades de ingreso y ascenso. En total, se ofertan 1.990 empleos, distribuidos en los niveles:



Asistencial

Técnico

Profesional

Las vacantes están disponibles en diferentes dependencias y regiones del país, lo que amplía las posibilidades para aspirantes que no residen en las principales ciudades capitales.



Ofertas de empleo sin experiencia en la Dian

Uno de los aspectos destacados de estas ofertas de empleo es que incluye plazas que no exigen experiencia previa, lo que lo convierte en una opción relevante para recién graduados o personas que buscan iniciar su carrera en el sector público. De acuerdo con la información oficial, dentro de las vacantes para ingreso se contemplan cargos que solo requieren formación académica, según el perfil definido en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC).

También existen plazas dirigidas a servidores públicos de la Dian que buscan ascender, siempre que cumplan los requisitos establecidos para la modalidad de ascenso. El proceso de selección reserva el 7 % de las vacantes para personas con discapacidad, en cumplimiento de la normativa vigente y de la Ley 2418 de 2024. Esto representa un total de 140 plazas incluidas dentro de la convocatoria. Quienes se postulen en esta condición cuentan con dos beneficios clave:



Exención del pago de los derechos de participación

Acceso a vacantes diseñadas de acuerdo con criterios de inclusión laboral

La CNSC y la DIAN han señalado que estas medidas buscan facilitar el acceso equitativo al empleo público dentro de un proceso basado en el mérito.



¿Cómo postularse a los empleos del Concurso DIAN 2676?



✅Se ofrecen 1.990 vacantes con y sin experiencia, en los niveles asistencial, técnico y profesional, disponibles en diferentes regiones del país.



Pasos para postularse a las vacantes de la Dian

Aunque las fechas de inscripción se anuncian de manera progresiva, la CNSC recomienda a los interesados adelantar desde ahora los siguientes pasos:



Registrarse o actualizar la hoja de vida en SIMO, cargando los soportes de estudio y experiencia. Consultar la OPEC, para identificar el cargo que mejor se ajusta al perfil del aspirante. Verificar los requisitos mínimos establecidos en el anexo técnico. Estar atento al inicio de inscripciones, que se anunciará oficialmente en la página de la CNSC. Pagar los derechos de participación, cuando aplique, según el nivel del cargo.

Etapas del proceso de selección

El concurso de méritos de la DIAN consta de cinco fases principales:



Convocatoria

Reclutamiento

Aplicación y evaluación de pruebas

Conformación de listas de elegibles

Vinculación en período de prueba

Las pruebas y puntajes mínimos varían según el nivel del empleo y la modalidad de participación, información que está detallada en los documentos oficiales de la convocatoria.



¿Qué es la DIAN y cuál es su papel en Colombia?

La Dianes una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, responsable de administrar los impuestos, las aduanas y el régimen cambiario en Colombia. Su función principal es garantizar el recaudo de los tributos nacionales, controlar el ingreso y salida de mercancías del país y vigilar el cumplimiento de las normas fiscales y aduaneras por parte de personas naturales y jurídicas.

Además de su función recaudadora, la Dian cumple un rol clave en la lucha contra la evasión fiscal, el contrabando y otras prácticas que afectan las finanzas públicas. Para ello, cuenta con una planta de personal distribuida en direcciones seccionales, puestos de control, oficinas administrativas y áreas técnicas en todo el territorio nacional. Los concursos públicos como el 2676 permiten fortalecer esa estructura mediante el ingreso meritocrático de nuevos servidores públicos.

