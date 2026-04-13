Paisita Día resultados de hoy, lunes 13 de abril de 2026: estos son los números ganadores

La expectativa crece entre los apostadores de la región antioqueña y el resto del país. Como es costumbre cada mediodía, el sorteo del Paisita Día, uno de los chances con mayor arraigo en la cultura popular colombiana, ha generado una ola de ilusión entre quienes buscan cambiar su suerte con los números.



Números ganadores del Paisita Día este 13 de abril

Números ganador:

Quinta cifra:

¿Qué es el Paisita Día y cómo se juega?

El Paisita Día (también conocido como Paisita 1) es una modalidad de juego de suerte y azar tipo "chance" que se fundamenta en la selección de números de una, dos, tres o cuatro cifras. Su nombre rinde homenaje a la identidad de los habitantes de Antioquia, aunque su popularidad se ha extendido por todo el territorio nacional gracias a la confianza que genera su transparencia.

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Para participar, el usuario debe acercarse a un punto de red de servicios autorizado (como Gana en Antioquia o sus aliados a nivel nacional). El costo de la apuesta es flexible: puedes jugar desde montos muy bajos (habitualmente desde $500 o $1.000 pesos), dependiendo de las políticas del punto de venta y la modalidad elegida.

Existen diversas formas de ganar:



Cuatro cifras (Superpleno): Acierto de las cuatro cifras en el orden exacto.

Acierto de las cuatro cifras en el orden exacto. Tres cifras: Coincidencia de las tres últimas cifras.

Coincidencia de las tres últimas cifras. Dos cifras (Pata): Acierto de las dos últimas cifras.

Acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (Uña): Acertar el último número.

Acertar el último número. La Quinta: Una cifra adicional que incrementa el premio si se acierta junto a las anteriores.

Horarios y dónde ver el sorteo

Este sorteo se caracteriza por su puntualidad y frecuencia diaria. Los resultados se conocen en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

La transmisión en vivo se realiza a través del canal regional Teleantioquia, permitiendo a los apostadores verificar la legalidad del proceso en tiempo real. Además, los resultados se publican de inmediato en portales oficiales y redes sociales especializadas en loterías.



El Paisita nació con el objetivo de resaltar el orgullo de la región cafetera y paisa. Es gestionado bajo estrictas normativas de Coljuegos, lo que garantiza que parte de los ingresos generados se destinen al sistema de salud pública en Colombia.



El plan de premios es proporcional a la apuesta. Por ejemplo, en la modalidad de cuatro cifras directo, el ganador puede recibir hasta $4.500 por cada peso apostado. Si juegas tres cifras, el premio suele ser de $400 por peso apostado. Estas cifras están sujetas a las retenciones de ley, como el impuesto de Ganancias Ocasionales, si el premio supera los topes establecidos por la DIAN.



¿Cómo reclamar su premio?

Si la fortuna estuvo de su lado este lunes 13 de abril, siga estos pasos:



Verificación: Confirme su tiquete en un punto de venta oficial. Documentación: Debe presentar el tiquete original (sin tachones ni enmendaduras) y su cédula de ciudadanía original. Montos: Si el premio es menor a 48 UVT (Unidad de Valor Tributario), puede cobrarlo directamente en el punto de venta. Para montos superiores, deberá dirigirse a las oficinas principales de la red de servicios y, en casos de grandes sumas, se requerirá un trámite bancario para la transferencia del dinero.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.