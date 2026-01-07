Pensión en Colombia 2026: la reducción en semanas que tendrán mujeres a partir de este año

¡Año nuevo, vida nueva! Con esta frase, muchos trabajadores en Colombia despidieron el final de 2025 y le dieron la bienvenida a este 2026, que estará cargado de algunos importantes ajustes en materia laboral. Uno de los cambios más relevantes que beneficiará principalmente a las mujeres consiste en la reducción en semanas exigidas para recibir la pensión; a partir de este año, las trabajadoras empezarán a sentir las primeras novedades en materia pensional, lo que marca un importante paso en los esfuerzos por hacer más equitativo este sistema teniendo en cuenta que la mujer suele llevar a cabo gran parte de las labores del hogar y de cuidado (no remuneradas) a lo largo de sus vidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, a partir del 1 de enero de este 2026, el respectivo umbral de aportes requerido para que una mujer pueda pensionarse en Colombia pasó de 1.300 semanas (las exigidas hasta 2025) a 1.250. La reducción hace parte del primero de una serie de pasos que pretenden disminuir esta cifra hasta las 1.000 semanas para 2036, haciendo el respectivo ajuste de una manera gradual que evite cambios drásticos que puedan poner en riesgo tal sistema. Hace algunas semanas, en conversación con Noticias Caracol, el viceministro del Trabajo, Iván Jaramillo, explicó en qué consistirá este cambio:

"A partir de 2026 se reduce el número de semanas cotizadas para las mujeres con el fin de conseguir su pensión. (...) Vamos a reducir el requisito de densidad de cotización en compensación por sus cargas de cuidado históricas en 50 semanas para el próximo año. (...) Actualmente, un trabajador se pensiona con un mínimo de 1.300 semanas, esto es 26 años de labores. Desde 2026 se exigirán a las mujeres 1.250, un año menos respecto a los hombres, y la cifra irá disminuyendo paulatinamente hasta llegar a 2036, donde se requerirán solo 1.000 semanas como una medida afirmativa", dijo en su momento el funcionario.

Semanas para pensión en Colombia 2026: así será la reducción para mujeres

Cada año, el número de semanas necesarias para que las trabajadoras colombianas logren su respectiva jubilación se reducirá de forma escalonada hasta llegar a las 1.000. Tal trámite se aplicará de la siguiente manera en un plazo de diez años:



2026: 1.250 semanas.

2027: 1.225 semanas.

2028: 1.200 semanas.

2029: 1.175 semanas.

2030: 1.150 semanas.

2031: 1.125 semanas.

2032: 1.100 semanas.

2033: 1.075 semanas.

2034: 1.050 semanas.

2035: 1.025 semanas.

2036: 1.000 semanas.

¿Qué pasará con las madres que tengan hijos?

Ahora bien, en lo que respecta a las otras disposiciones de la reforma pensional, incluidas en ellas la reducción de semanas para mujeres con hasta tres hijos, el futuro todavía no puede verse con claridad y será cuestión de tiempo tener una respuesta concisa. Y es que acorde con lo que explicó el viceministro Jaramillo a este medio de comunicación (hace varias semanas), para que se pueda establecer la entrada en vigencia de tal beneficio se debe esperar una decisión final de la Corte Constitucional, ya que la medida se encuentra, por ahora, suspendida. "La reducción de 50 semanas por hijo está prevista en el artículo 36 de la reforma pensional, Ley 2381. Esta norma, recordemos, está suspendida por orden del auto 841 de la Corte. Habrá que esperar el fallo definitivo", enfatizó Jaramillo.



En caso de que sea aceptada, esta disposición de la reforma pensional permitirá que las mujeres trabajadoras de Colombia que tengan hasta tres hijos, puedan reducir sus respectivos umbrales de semanas trabajadas requeridas para adquirir la pensión hasta en 150 (50 semanas por hijo). Así las cosas, una trabajadora que ya cumplió la edad requerida para pensionarse, pero no las semanas, podrá gozar de ciertos descuentos acorde con el número de hijos que tenga, en un máximo de tres.



