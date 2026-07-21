¡Pilas! Estas son las fechas de la DIAN para declarar y pagar impuestos en agosto de 2026

A pocos días de iniciar agosto se acercan también fechas clave para los contribuyentes que deben cumplir sus obligaciones tributarias. De acuerdo con el calendario Tributario 2026 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), durante ese mes comenzarán los vencimientos para la declaración y pago del impuesto sobre la renta de personas naturales, así como otros compromisos fiscales programados según el último o los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT).

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El cronograma fija que las primeras fechas de vencimiento para las personas naturales iniciarán el 12 de agosto y se extenderán hasta el 26 de octubre, siguiendo una programación escalonada de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT.

Declaración de renta para personas naturales

Según el calendario de la DIAN, los primeros contribuyentes que deberán presentar la declaración y efectuar el pago del impuesto sobre la renta son aquellos cuyos dos últimos dígitos del NIT se encuentren entre 01 y 02, con vencimiento el 12 de agosto. Posteriormente, las fechas avanzarán de la siguiente manera:



12 de agosto: NIT terminados en 01 y 02.

13 de agosto: 03 y 04.

14 de agosto: 05 y 06.

18 de agosto: 07 y 08.

19 de agosto: 09 y 10.

20 de agosto: 11 y 12.

21 de agosto: 13 y 14.

24 de agosto: 15 y 16.

25 de agosto: 17 y 18.

26 de agosto: 19 y 20.

27 de agosto: 21 y 22.

28 de agosto: 23 y 24.

31 de agosto: 25 y 26.

Los vencimientos continuarán durante septiembre y octubre para los demás rangos del NIT, conforme a la programación establecida por la autoridad tributaria.

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Últimos vencimientos de julio

Antes del inicio del calendario de obligaciones tributarias de agosto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mantiene algunos vencimientos durante los últimos días de julio de 2026.

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En ese periodo, las personas jurídicas deberán cumplir con el pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta, de acuerdo con el último dígito del NIT. El calendario establece los siguientes plazos:

21 de julio: NIT terminados en 7.

22 de julio: NIT terminados en 8.

23 de julio: NIT terminados en 9.

24 de julio: NIT terminados en 0.

También vencen otras obligaciones tributarias en agosto

Además del inicio del calendario para personas naturales, agosto concentra otros plazos para diferentes obligaciones administradas por la DIAN.

Entre ellas se encuentra la declaración y pago mensual de la retención en la fuente correspondiente al mes de julio, cuyos vencimientos también comienzan el 12 de agosto y se distribuyen hasta el 26 de agosto, dependiendo del último dígito del NIT. El cronograma establece las siguientes fechas:

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12 de agosto: NIT terminados en 1.

13 de agosto: 2.

14 de agosto: 3.

18 de agosto: 4.

19 de agosto: 5.

20 de agosto: 6.

21 de agosto: 7.

24 de agosto: 8.

25 de agosto: 9.

26 de agosto: 0.

Asimismo, el calendario fija que la actualización correspondiente a la Presencia Económica Significativa (PES) deberá realizarse hasta el 3 de agosto.

Las fechas publicadas hacen parte de los plazos oficiales para el cumplimiento de las obligaciones tributarias administradas por la DIAN durante 2026. Por ello, cada contribuyente debe verificar el rango de su NIT para identificar el día exacto en que vence su obligación y cumplir con la presentación de las declaraciones y los pagos dentro del término establecido.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co